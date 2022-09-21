Чи повинні українські біженці у Польщі платити податки з українських доходів

Чи повинні українські біженці у Польщі платити податки зі своєї української зарплати до польської скарбниці.

Декілька днів тому Мінфін Польщі оприлюднив свою позицію щодо громадян, які продовжують працювати віддалено з Польщі на українських роботодавців, передає NNS з посиланням на finance.ua.

Всі доходи українців, пов’язані з виконанням роботи на території Польщі, підлягають оподаткуванню через 183 дні перебування на території країни.

Стосовно цього Міністерство фінансів Польщі заявило:

«Відповідно до статті 15 польсько-української угоди про уникнення подвійного оподаткування, якщо український податковий резидент виконує оплачувану роботу на території Польщі і його винагорода виплачується українським роботодавцем, який не має постійного представництва або постійної посади в Польщі, він зобов’язаний сплачувати податок в Польщі, якщо його перебування перевищує 183 дні в календарному році. У такій ситуації всі його доходи, пов’язані з виконанням роботи на території Польщі, підлягають оподаткуванню в Польщі, тобто також доходи, отримані до перевищення порогу 183 днів перебування на території Польщі».

Що казали у Польщі раніше

Раніше був оприлюднений лист Мінфіну Польщі, який Офіс ефективного регулювання BRDO отримав у відповідь на адвокаційну кампанію за збереження податків українців, розпочату у травні 2022 року.

У BRDO наводять цитати з листа, отриманого від польського Мінфіну:

«Що стосується українських резидентів у Польщі, то хочу запевнити Вас у дуже гнучкому та індивідуальному підході польських податкових органів. Загалом, як правило, ми не заперечуємо можливості збереження центру життєвих інтересів в Україні у воєнний час». «Враховуючи особливі потреби українських платників податків, ми запровадили спеціальний режим для громадян України, який дозволяє їм, за їхнім бажанням, обрати оподаткування так, як якщо б вони були податковими резидентами Польщі. Цей спеціальний режим є добровільним і доступний лише в період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2022 року для громадян України, на яких поширюється дія Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави. Громадяни України можуть вільно обирати цей спеціальний режим для того, щоб оподатковуватися на більш вигідних умовах, ніж за загальними правилами».

У BRDO наголосили, що це повідомлення не має статусу нормативного акта, але при цьому його дійсно інтерпретували як позитивний підхід.

Що робити українцям, які працюють віддалено з Польщі

З огляду на оприлюднені позиції Мінфіну Польщі, немає простої відповіді. Експерти радять звернутись до податкових консультантів і детально проаналізувати кожен конкретний випадок.

А щоб зберегти податкові надходження України, необхідно довести до позитивного результату адвокацію щодо застосування положень Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування на користь України. Відповідну роботу зі збереження податкових надходжень українців, що виїхали після війни, раніше анонсували різні представники влади.