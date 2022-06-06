Через який час росіяни відчують на собі наслідки санкцій ЄС та США

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, коли росіяни почнуть відчувати наслідки санкцій ЄС та США.

Незважаючи на те, що Європейський Союз та США запровадили безпрецедентні санкції проти рф, пересічні росіяни відчують наслідки фінансових обмежень тільки через рік.

У МВС наголосили, що надалі потрібно запроваджувати проти російської федерації ще більше санкцій, а Україні надавати нову зброю.

Таку заяву зробив радник глави МВС Вадим Денисенко в ефірі спільного телемарафону у неділю, 5 червня, з посиланням на ТСН передає NNS.

Він зазначив, що шостий санкцій пакет проти кремля узгоджувався країнами-учасниками ЄС надто довго – понад місяць. За його слова, пересічні росіяни почнуть відчувати негативні наслідки цього пакета санкцій приблизно через рік.

“Це дуже важливо, щоб росія денацифікувалася та демілітаризувалася. Але це буде в подальшій перспективі”, сказав він.

Варто зазначити, Європейський Союз почав працювати над сьомим пакетом санкцій проти росії. Зокрема, обмеження стосуватимуться російського газу.

Також Євросоюз працює над можливою конфіскацією активів рф в Європі, а не лише над їхнім заморожуванням.

3 червня, посли ЄС таки затвердили шостий санкційний пакет проти росії та запровадили санкції проти білорусі за підтримку війни проти України.

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