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“Це – мрія Путіна”: яка ймовірність початку Третьої світової війни

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Третьої світової війни

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ймовірність початку Третьої світової війни існує, однак на сьогодні вона дуже низька.

За словами Жданова, початок Третьої світової війни – це мрія російського диктатора володимира путіна. І для цього очільник кремля різними способами намагається втягнути у бойові дії в Україні силовий блок НАТО.

Таку думку військовий експерт висловив в ефірі свого YouTube-каналу, передає NNS.

“Так, вона може бути. Ймовірність існує. Так, вона поки незначна на сьогодні, але така ймовірність про розширення географії та переростання війни у світову – цілком допустима. Я вже неодноразово говорив, що це – мрія путіна. Він хоче розширити географію війни до світового рівня. Втягнути основні світові держави, так як він не може це зробити, йому доводиться тягатися з кожною країною окремо. Тому він намагається втягнути блок НАТО, що відразу автоматично приведе цю війну до рівня світової. Як тільки від досягне провокації від НАТО в плані першого акту агресії проти рф, путін скаже: “Ви – агресори. Давайте домовлятися”. Практично, як в тому анекдоті – оголосити війну і здатися в полон. Це – мрія путіна, тому така ймовірність існує”,сказав Жданов.

Він зауважив, що навряд чи якась із західних країн вступить у війну рф проти України.

“Однак на сьогодні, судячи із консолідації, яка є у групі “Велика сімка” та країн-членів НАТО, ніхто не хоче розширення цієї війни до рівня світової. Тому у цю війну навряд чи хтось вступить із західних країн”,зауважив Жданов.

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