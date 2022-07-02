“Це – мрія Путіна”: яка ймовірність початку Третьої світової війни

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ймовірність початку Третьої світової війни існує, однак на сьогодні вона дуже низька.

За словами Жданова, початок Третьої світової війни – це мрія російського диктатора володимира путіна. І для цього очільник кремля різними способами намагається втягнути у бойові дії в Україні силовий блок НАТО.

Таку думку військовий експерт висловив в ефірі свого YouTube-каналу, передає NNS.

“Так, вона може бути. Ймовірність існує. Так, вона поки незначна на сьогодні, але така ймовірність про розширення географії та переростання війни у світову – цілком допустима. Я вже неодноразово говорив, що це – мрія путіна. Він хоче розширити географію війни до світового рівня. Втягнути основні світові держави, так як він не може це зробити, йому доводиться тягатися з кожною країною окремо. Тому він намагається втягнути блок НАТО, що відразу автоматично приведе цю війну до рівня світової. Як тільки від досягне провокації від НАТО в плані першого акту агресії проти рф, путін скаже: “Ви – агресори. Давайте домовлятися”. Практично, як в тому анекдоті – оголосити війну і здатися в полон. Це – мрія путіна, тому така ймовірність існує”, сказав Жданов.

Він зауважив, що навряд чи якась із західних країн вступить у війну рф проти України.