“Бунт срср” проти путінської росії – Арестович прокоментував гучну заяву Пугачової

Олексій Арестович прокоментував заяву Алли Пугачової, він вважає, що ця історія матиме продовження.

Про це радник голови Офісу Президента України сказав під час стріму з Марком Фейгіним, повідомляє NNS з посиланням на 24 канал. Він вважає, що, незалежно від того, що буде далі, Пугачова зняла з путіна легітимацію.

Алла Пугачова зробила гучну заяву по міркам рф, вона попросила кремлівську владу зарахувати її до “іноагентів”, як це вже було зроблено щодо її чоловіка Максима Галкіна.

Яке значення має заява Пугачової

Арестович зазначив, що для людей у росії віком від 40 років Алла Пугачова є частиною їхньої самоідентифікації. Тому можна уявити масштаб її впливу.

Понад те, вона змогла зробити декілька абсолютно неймовірних речей. Перша і найбільш неймовірна річ – вона зуміла одночасно бути улюбленицею народу і системи, який його пригнічував, сказав він.

Водночас, зауважив радник голови Офісу Президента, Пугачова дозволяла собі жарти, які були дуже небезпечні в радянський час. Цією співачкою захоплювалися і пробачали їй усі витівки.

У неї вкладено стільки, що вона є суперскрепою їхнього світовідчуття. І ця скрепа бунтує проти чувака, якого вони легітимізували відтворити радянський союз як матрицю життя, заявив Арестович.

Тобто, наголосив радник голови Офісу Президента, ми маємо “бунт срср” проти путінської російської федерації. Більшого удару цьому режиму завдати було неможливо.

“Ця історія матиме продовження”

Арестович вважає, що, незалежно від того, що буде далі, Пугачова зняла з путіна легітимацію. Співачка може стати компромісною й домовитися. Але цього короткого допису, який вона зробила в інстаграмі, вже ніколи не відмити.

Тьотя Алла збунтувалася. Ця історія матиме продовження. Я впевнений на 101%. Вона точно дуже знала, що робить. Її не переконати, вона все прорахувала. Вона бачила кдб срср в її найкращі роки, що їй нещасне путінське фсб!, наголосив він.

Радник голови Офісу Президента додав, що це золотий цвях, після якого все посиплеться. Адже відбулося найстрашніше, що могло, – срср збунтувався проти росії. І стало чітко видно, що росія й срср є абсолютно різними культурними моделями. І Пугачова повідомила це як довершений факт.

Заява Пугачової

Російська співачка Алла Пугачова після повномасштабного вторгнення росії до України екстренно виїхала з чоловіком та дітьми за кордон. Водночас зірка не назвала це втечею.

Повернувшись до Москви, Алла Пугачова поставила на місце рупорів кремля. Вона дорікнула режисеру Микиті Міхалкову, який критикував їх з Галкіним за втечу з країни та називав непотрібними.

18 вересня російська співачка Алла Пугачова попросила кремлівську владу зарахувати її у список “іноземних агентів”. Перед цим таке “звання” присвоїли її чоловіку Максиму Галкіну. Росіяни у соцмережах неоднозначно відреагували на таке прохання.