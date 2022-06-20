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Білоруські військові намагалися зробити підкоп на кордоні з Польщею

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Білоруські війська намагались зробили підкоп під нещодавно встановленим парканом на кордоні з Польщею.

Про це інформує у Твіттері Прикордонна служба Польщі, з посиланням на Укрінформ передає NNS.

Як зазначається, на ділянці, що контролюється прикордонною заставою у Дубичах Церковних, польські патрулі помітили “шістьох білоруських військових, які намагалися зробити підкоп під загородженням”.

Загалом, за минулу добу, 19 червня, польсько-білоруський кордон намагалася нелегально перетнути 21 особа – громадяни Марокко, Сенегалу та Індії.

Як відомо, Польща станом на сьогодні збудувала вже понад 150 км загородження на кордоні з Білоруссю.

Польща планує побудувати паркан (стіну) на кордоні з Білоруссю для запобігання нелегальній міграції, стало відомо в серпні минулого року — ще до вторгнення російських військ в Україну за посередництва РБ.

Загородження заввишки п’ять метрів простягнеться на 186 кілометрів. Загальна вартість проєкту разом із технічним оснащенням сягне 1,6 млрд злотих – близько 400 млн дол. Роботи планують завершити до 30 червня цього року.

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