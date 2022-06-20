Білоруські військові намагалися зробити підкоп на кордоні з Польщею

Білоруські війська намагались зробили підкоп під нещодавно встановленим парканом на кордоні з Польщею.

Про це інформує у Твіттері Прикордонна служба Польщі, з посиланням на Укрінформ передає NNS.

Як зазначається, на ділянці, що контролюється прикордонною заставою у Дубичах Церковних, польські патрулі помітили “шістьох білоруських військових, які намагалися зробити підкоп під загородженням”.

Загалом, за минулу добу, 19 червня, польсько-білоруський кордон намагалася нелегально перетнути 21 особа – громадяни Марокко, Сенегалу та Індії.

W dn.19.06 na terytorium🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾21 os.-m.in.ob.Maroka,Senegalu i Indii.

Zdarzenia miały miejsce na odcinkach #PSGNarewka #PSGCzeremcha

Na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne patrole🇵🇱zauważyły 6 żołnierzy🇧🇾,którzy próbowali zrobić podkop pod barierą. pic.twitter.com/yL2yatfPtJ — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 20, 2022

Як відомо, Польща станом на сьогодні збудувала вже понад 150 км загородження на кордоні з Білоруссю.

Польща планує побудувати паркан (стіну) на кордоні з Білоруссю для запобігання нелегальній міграції, стало відомо в серпні минулого року — ще до вторгнення російських військ в Україну за посередництва РБ.

Загородження заввишки п’ять метрів простягнеться на 186 кілометрів. Загальна вартість проєкту разом із технічним оснащенням сягне 1,6 млрд злотих – близько 400 млн дол. Роботи планують завершити до 30 червня цього року.

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