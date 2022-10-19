Путін може посилити війну проти України ще кількома способами не використовуючи при цьому ядерну зброю.

Як передає NNS, про це пише The Hill, нагадуючи, що путін і його генерали вже зіштовхнулися зі звинуваченнями у скоєнні воєнних злочинів і навіть геноциду проти українців. Але поки що він утримався від застосування зброї масового знищення. Видання перелічує способи, якими росія може завдати масових втрат Україні.

Біологічна зброя

Росія неодноразово звинувачувала США у виробництві біологічної зброї в Україні, хоч і безпідставно. Вашингтон відреагував на це попередженнями, що москва може сама готувати біологічну чи хімічну атаку.

«Були також припущення, що Україна володіє біологічною і хімічною зброєю. Це чітка ознака того, що путін розглядає застосування і того, і іншого», сказав президент США Джо Байден в березні.

The Hill пояснює, що біологічна зброя – це патогени, такі як сибірська виразка, ботулізм чи рицин. Їх розповсюджують умисне, щоб спровокувати захворювання і смерть людей. Застосування такої зброї заборонене низкою міжнародних законів і угод. Росія успадкувала частини радянської програми з розробки біологічних патогенів. І в Держдепартаменті вважають, що москва підтримує ці розробки досі.

Аналітик Центру біологічної безпеки і біологічної готовності Роберт Пітерсен зауважив, що хоч і чітких доказів існування масштабної програми з розробки біологічної зброї немає, публічна інформація твердо вказує на те, що росія досі підтримувала і модернізувала те, що залишилось з часів СРСР. На його думку, війна, яку москва розв’язала проти України, може підштовхнути російських військових вирішити проблеми, такі як корупція, які заважали прогресу в сферах генетичної інженерії для біологічної зброї.

«Швидше за все, російська армія зараз шукає зброю, яка з змінила б хід війни на полі битви в Україні і яка могла б також бути корисною у більш широкій війні проти НАТО», вважає Пітерсен.

Хімічні атаки

Якщо росія влаштує хімічну чи біологічну атаку, її буде відносно легко підтвердити. Тож експерти переконані, що москва спробує влаштувати операцію «під чужим прапором», намагаючись замаскувати все так, ніби це Україна труїть власних людей, щоб дискредитувати рф.

Професор Університету Джорджтауна з досліджень у сфері безпеки Бен Коннабл переконаний, що такі спроби, швидше за все, зазнають невдачі.

«Однак, це все ще може бути ефективна тактика для внутрішньої російської аудиторії. Але дні, коли можна було пускати пил в очі західним лідерам і репортерам, давно скінчилися. Передова західна розвідка і експертиза не дозволить російській армії таємно застосувати хімічну зброю», вважає експерт.

Така атака, швидше за все, посилить українську рішучість і ще більше збільшить західну підтримку української армії. При цьому самі війська росії, які спробують піти в наступ на зараженій території, будуть сильно ризикувати.

Головні види хімічної зброї – це нервово-паралітичні речовини, а також токсини, які викликають опіки, удушення і зараження крові. Всі вони призначені для вбивства або скалічення. Путіна звинувачували в організації хімічних атак проти російських опозиціонерів і колишніх російських шпигунів за допомогою отрути «Новачок». Росія також причетна до хімічних атак під час війн в Чечні і Сирії. У питанні біологічної зброї росія підписала і проігнорувала міжнародні конвенції, обіцяючи позбутися хімічного арсеналу.

Професор Гарвардської школи Кеннеді Меттью Банн сказав, що росія може розглядати хімічну атаку як менш ризикований крок, ніж застосування ядерної зброї.

«Думаю, що НАТО і адміністрація Байдена активно, але в приватному порядку, доносить сигнали до різних сторін, щоб не допустити щось подібне», сказав експерт.

Знищення дамб

Серед інших варіантів, які росія розглядає для придушення українського наступу на півдні – це знищення дамб на Дніпрі. Про це сказав професор політології Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Браніслав Станчев. Він допустив, що російська армія може знищити дві дамби вище за течією.

«Це призведе до затоплення всього лівого узбережжя Дніпра і змусить українців зайнятися евакуацією сотень тисяч людей замість наступу на Херсон, не кажучи вже про масові жертви», вважає Станчев. «Також ультра-радикали в москві закликають вдарити по дамбам на півночі Києва. Наслідки обвалу каскаду Дніпровського водосховища були б катастрофічними, оскільки низинні райони, які були б затоплені, дуже густонаселені», додав він.

Росія вже завдавала удари по критичній інфраструктурі по всій країні. Минулого місяця російські ракети пошкодили дамбу в Кривому Розі, змусивши евакуюватися більше сотні людей.

Звичайні засоби ведення війни

Російські ракетні обстріли цивільної інфраструктури цього місяця показали, що росія здатна посилити війну і звичайними засобами. Війна вже відібрала життя більш ніж 6 тисяч мирних українців включно з 397 дітьми, про що свідчать дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Путінська мобілізація сотень тисяч нових солдатів в росії доводить його бажання відправляти на війну більше живої сили, не зважаючи на політичний ризик. Повітряні атаки не досягли успіху у стримуванні українського військового наступу і продемонстрували межі російської повітряної сили. Захід намагається посилити українську систему ППО. Разом з тим, ракети все ж накладають свій відбиток, зауважили в ВООЗ минулого тижня.

«Втрата житла і відсутність доступу до палива чи електрики через пошкодження інфраструктури може бути питанням життя і смерті, якщо люди не зможуть забезпечити себе теплом», сказав директор ВООЗ в Європі Ганс Генрі Клюге.

Путін також може оголосити загальну мобілізацію, яка дозволить армії розширити пул потенційних призовників. Однак, для цього йому доведеться забути про розмови про «спецоперацію» і визнати, що росія веде війну проти України. Але російський автократ досі уникав цього.

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