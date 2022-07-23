Банки за кордоном припиняють міняти біженцям гривню на валюту – пояснення експерта

Банки за кордоном припиняють приймати в українських біженців готівкову гривню для обміну її на валюту.

Зокрема, австрійська банківська група Raiffeisen повідомила, що припиняє обмін за кордоном гривні на валюту вже з 25 липня.

“Банки Групи Райффайзен в Австрії, Словаччині, Угорщині та Чехії припиняють обмін готівкової гривні із зазначеної дати”, йдеться в повідомленні банку, який за весь час такої послуги обміняв українцям за кордоном 1,1 млрд грн.

Підставою для такого рішення банку стала постанова Національного банку України, який заборонив українським банкам купувати готівкову гривню в іноземних фінансових установ.

Банківський експерт Василь Невмержицький пояснив Новини.LIVE, що в українців, які евакуювались до країн Європи на початку війни, на руках було багато гривні, яку було проблематично обміняти на валюту — в деяких країнах якщо така можливість і була, то курс обміну був невигідний, і також існували ліміти на приймання гривні, передає NNS.

“Тому НБУ домовився, щоб населення, яке виїхало за кордон, мало механізми обміну готівкової гривні. До цього залучили центробанки європейських країн, куди виїхали українці, та комерційні банки, материнські банки яких знаходяться за кордоном та мають банки в Україні — OTP Bank, Група Raiffeisen”, сказав експерт.

Готівкову гривню, яку банки отримували на заході від біженців, вони привозили в Україну для обміну на валюту. Всього за час надання біженцям такої послуги в Україну ввезено 1,9-2,3 млрд грн.

Але, як зазначив Василь Невмержицький, з часом активність використання такої послуги біженцями почала падати — якщо раніше в Польщі обмін готівкової гривні становив на рівні 100-120 млн грн за тиждень, то зараз — 8-10 млн грн.

До того ж українці придумали схему заробітку з використанням послуги обміну готівкової гривні за кордоном. Вони знімали в Україні гривню з рахунків, отримували документи на ці гроші, і везли їх через кордон. Там в комерційних банках міняли гривню на валюту по офіційному курсу 29,25 гривні + 1-5%, і везли легально отриману валюту в Україну, де міняли назад на гривню, але вже по комерційному курсу — по 35-36 гривень за долар.

“В кожній країні й кожному банку був добовий ліміт на обмін гривні, але наших людей це не зупиняло: вони ставали в чергу о четвертій ранку разом з батьком, сином, кумом, щоб обміняти більше грошей”, розповів експерт.

Офіційних даних про обсяг такого валютного туризму немає, але за словами Василя Невмержицького, є дані непрямі. Зокрема, за даними НБУ, в травні обсяг грошових переказів в Україну від трудових мігрантів не зменшився у зв’язку з війною, а був на рівні травня минулого року. Потік грошей в Україну зберігся на довоєнному рівні, зокрема, і внаслідок пересилання тієї валюти, яка була куплена за кордоном на українську гривню.

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