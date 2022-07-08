Російські пропагандистські ЗМІ розповсюдили інформацію про використання у війні проти України чергової зброї “аналоговнєт”.

У повідомленнях із посиланням на представника корпорації “Ростех” йшлося про те, що окупанти нібито тривалий час завдають ударів по тилах українських військ за допомогою “найсучасніших” дронів-камікадзе “Ланцет”. Водночас, уже традиційно, жодного підтвердження цьому росіяни не надали.

Про це пише АрміяInform, передає NNS.

На сьогодні єдиним, хоч і доволі сумнівним свідченням участі “Ланцета” у бойових діях, лишається торішній пропагандистський сюжет із Сирії.

Уперше баражуючий боєприпас “Ланцет” продемонстрували два роки тому на військово-технічному форумі “Армия-2019”. Його розробкою та виробництвом займається іжевська компанія ZALA AERO GROUP, що входить до групи компаній “Калашников”.

По суті, “Ланцет” є доопрацьованою версією іншого дрона-камікадзе цієї компанії – “Куб-БЛА”, який, до речі, неодноразово використовувався окупантами в Україні.

Зброя “налоговнєт” – “Ланцет”

На сьогодні відомо про існування двох версій ударного безпілотника – “Ланцет-1” і “Ланцет-3”. Обидва мають однаковий планер з подвійними Х-подібними крилами і схожими внутрішніми системами. Основною ж відмінністю є розміри та корисне навантаження. Максимальна злітна вага “Ланцет-3” сягає 12 кг, “Ланцет-1” – 5 кг, з бойовими частинами 3 кг і 1 кг відповідно.

Дрони оснащуються електричними силовими установками, що забезпечує їм відносну акустичну непомітність за максимальної тривалості польоту до 40 хвилин. Запускають ці БПЛА за допомогою спеціальної наземної катапульти.

За інформацією розробників, “Ланцети” розвивають швидкість 80-110 км/год. Однак під час пікірування на ціль з висоти в кількасот метрів баражуючі боєприпаси здатні розганятися до 300 км/год. Дальність застосування безпілотників від наземного пункту управління – до 40 кілометрів.

Відомо також, що “Ланцети” оснащено кількома типами систем наведення: координатною, за допомогою оптико-електронних засобів та комбінованою.

Так, наприклад, за допомогою телевізійного каналу зв’язку оператор може в режимі онлайн спостерігати картинку з дрона до моменту знищення цілі.

Стверджується також, що “Ланцетам” не потрібна супутникова навігація. Бортовий модуль розвідки, навігації та зв’язку дозволяє “визначати координати за різними об’єктами”.

Варто зазначити, що в лютому цього року російські ЗМІ повідомляли про використання російськими злочинними військами в Сирії модернізованої версії “Ланцета”.

Зміни насамперед позначилися на аеродинаміці дрона: замість двох симетричних Х-подібних крил тепер одне велике Х-подібне крило та аналогічне оперення у хвості. Ці дрони-камікадзе нібито мають більшу тривалість та дальність польоту, а також здатні нести бойову частину підвищеної потужності.

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