На Сонці з’явилася пляма, яка випустила одразу вісім потужних спалахів 14 грудня. Вчені очікують найближчим часом нові спалахи, оскільки пляма продовжує зростати.

Про це повідомляє Space, передає НСН.

Один зі цих спалахів, класу М6, призвів до короткого відключення радіозв’язку над Атлантичним океаном.

За словами вчених, усі 8 спалахів належать до класу М, і це були спалахи класу М2, М3 та М6. Згідно з класифікацією спалахів на Сонці, всі вони належать до п’яти різних класів, і клас М — це один із найпотужніших викидів випромінювання.

Спалахами на Сонці є сплески електромагнітного випромінювання, які переміщуються у космосі зі швидкістю світла. Якщо вони летять у бік Землі, тобто джерело спалахів спрямовано на нашу планету, це випромінювання досягає Землі вже за вісім хвилин.

Наступний клас сонячних спалахів — це клас Х. Це найнебезпечніший тип спалахів для Землі, адже таке випромінювання може спричинити довготривалий збій у роботі зв’язку та систем навігації. Вчені прогнозують, що 8 спалахів на Сонці — це лише початок, і очікується також викидів випромінювання класу Х найближчим часом.

Сонячна пляма AR3165 — це одна з активних областей на Сонці, які є більш темними та холоднішими регіонами в нижніх шарах атмосфери нашої зірки. Через переміщення ліній магнітного поля тут відбувається вивільнення величезної кількості енергії.

Але часто буває так, що спалахи на Сонці випускають не тільки сильне випромінювання, але й супроводжуються корональними викидами маси. Це величезні потоки плазми, які вилітають у космос, але вони летять набагато повільніше та можуть досягти Землі протягом 2-3 днів. Такі потоки плазми викликають ще більші проблеми на Землі, якщо сонячна пляма звернена до нашої планети. Коли ці частинки досягають Землі, то вони зупиняться причиною появи геомагнітних бур, може зашкодити роботі енергосистем на планеті й супутників на орбіті. Чим сильніший спалах на Сонці, тим більшим є викид плазми.

За даними вчених, поки що жоден із восьми сонячних спалахів не супроводжувався корональними викидами маси. Але все може змінитися з появою нових спалахів на Сонці, які мають з’явитися найближчими днями, і вони, згідно з прогнозом, будуть як класу М, так і, можливо, класу Х.

Що стосується порядкових номерів, які йдуть у назві класів сонячних спалахів, то вони відображають силу такого виверження за десятибальною шкалою. Але варто зауважити, що, наприклад, спалах класу М9 буде вдесятеро слабший за спалах класу Х1.