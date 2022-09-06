Програма Health4Ukraine відновила прийом заявок. За її умовами, біженцям з України у Польщі доступні безкоштовні ліки на суму до 500 злотих.

Про це NNS дізнався з повідомлення The Warsaw.

Програма розроблена міжнародною благодійною організацією Direct Relief та польською fin-tech компанією epruf.

Скористатися допомогою за програмою Health4Ukraine можуть усі українці, які прибули до Польщі після 24 лютого поточного року. Кожному, хто приєднається до ініціативи, видадуть індивідуальний код учасника. Він дозволить отримати в польських аптеках медикаменти на суму 500 злотих.

Як приєднатися до програми Health4Ukraine

Щоб приєднатися до програми, потрібно:

заповнити електронну реєстраційну форму

дочекатися, доки заявку та дані реєстрованої особи буде перевірено організаторами

отримати повідомлення на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації; це повідомлення міститиме індивідуальний штрих-код учасника програми: він дозволить купувати ліки в аптеці, а також авторизуватися в спеціальному додатку.

Програма відновила прийом заявок 1 вересня. Зареєструватися в програмі можна за посиланням.

Якщо громадянину України ще не виповнилося 18 років, заявку мають подати його батьки або опікуни.

Які ліки можна отримати

350 злотих – придбання ліків в аптеках за рецептом;

150 злотих – придбання ліків та продуктів, які відпускаються в аптеках без рецепта.

Важливо! Аби отримати безоплатну допомогу, потрібно пред’явити документ, що підтверджує оформлення номера PESEL.

Коди, видані після 1 вересня 2022 року, мають термін дії до останнього дня роботи програми – 31 грудня 2022 року. Але якщо учасник не скористається кодом під час покупок в аптеці протягом 45 днів з дати видачі, то код буде деактивовано. Виділені кошти будуть повернені до фонду та будуть використані для допомоги іншим учасникам програми.

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