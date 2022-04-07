Росія шле до України «гарматне м’ясо» в гумових чоботях з Туви

Через великі втрати живої сили у війні з Україною росія вже не знає, де нашкребти поповнення для «другої армії світу». Раніше з’являлися повідомлення, що російське командування почало повертати своїх так званих «миротворців» з окупованих територій Грузії, Молдови та Азербайджану. Також є дані, які свідчать про приховану мобілізацію, що почалася у рф. Так, наприклад тут вирішили прислати в Україну трохи «гарматного м’яса» в гумових чоботях з Туви.

Про це пише, посилаючись на Телеграм-канали, Главред, передає NNS.

Для поповнення каральних загонів в РФ оголосили про набір нових найманців. У російській Туві також набирають “добровольців”, яких відправляють на бійню в Україну.

Сюжети про відправку найманців з Кизилу поширюють місцеві пропагандистські ресурси.

“Відбулися проводи тувінських добровольців, які вирішили відправитися на Донбас”, – йдеться в повідомленні.

Зверніть увагу, що найманці з Туви ховають обличчя за балаклавами, а замість армійських черевиків їм видали дивні гумові чоботи.

Якщо пильно придивитися, то можна побачити на фото, що військову форму не всі «спецпризначенці» – деякі «добровольці» у цивільному одязі. Мабуть, на всіх не вистачило…

Тува – найбільш жебрацький регіон РФ

За офіційними даними Тува є найбіднішим регіоном Росії. Третина населення Туви живе за межею бідності. При цьому регіон має гірші показники за рейтингом якості життя.

Столицю Туви Кизил називають найбільш кримінальним містом РФ. Додамо, що Тува також є батьківщиною міністра оборони РФ Сергія Шойгу.