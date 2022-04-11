Росія готується до партизанської війни на своїй території. Таку заяву зробили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, передає NNS, посилаючись на офіційний сайт ГУР.

У повідомленні розвідки зазначається, що Міністерство транспорту РФ зобов’язує забезпечити взаємодію російської залізниці з МВС та ФСБ. Підвищені заходи безпеки пов’язані з «загрозою втручання в роботу об’єктів транспортної інфраструктури, що знаходяться на кордонах Ростовської області та Краснодарського краю».

Вперше контрдиверсійні заходи на російській залізниці було введено з початком агресії проти України на короткий термін, з розрахунку на швидкий бліц-криг. Після провалу початкового плану, їхню дію регулярно продовжують та посилюють.

Таке підвищення готовності пов’язане зокрема з діями білоруських «рейкових партизан», які цілеспрямовано виводять з ладу залізничне сполучення з Україною щоб ускладнити доставку підкріплення з зону бойових дій. А нещодавні вибухи поблизу Бєлгорода на місцевій нафтобазі та складах боєприпасів посіяли паніку і в сусідніх російських регіонах РФ.

Цим покладено початок партизанській війні та перенесення бойових дій на територію РФ, – роблять висновок у Головному управлінні розвідки.

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