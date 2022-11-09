«Війна була програна в перші дні» – російський блогер Дімітрієв

Вихідець з України, одесит, а після 2014 року російський блогер Дімітрієв сьогодні оприлюднив у своєму Телеграм-каналі з майже 120 000 підписників текст про те, що росія програла війну і хто в цьому винен, передає NNS. Він визнає, що росія стирала з лиця землі цілі міста. І робила це навіть не задля досягнення військових цілей.

За словами Дімітрієва, все більша кількість людей у росії просинається і усвідомлює, що відбувається. Наслідком цього усвідомлення стає пошук винних. А винними блоген вважає самих росіян, які вірили російській пропаганді і закривали очі на правду, бо брехня виглядала приємнішою.

Це ж ви самі намагалися вірити лише тій інформації, яка вам подобається. Це ви самі відмахувалися від реального стану речей. Скажіть чесно, ви ж відчували, що воєнкори брешуть? Але виявилися надто боягузливими, щоб це визнати. Ви підтримували реакціями та підписками негідників, які розповіли вам про наступ на Львів? А деякі навіть доноси писали. Ви? Отже, ви – частина імітаційної політики та винні у подіях. На свою маленьку частку. Це через вас не переходили до оборони, а зображували наступ. Чи не приймали своєчасних рішень, щоб не розчарувати вас. Саме так було? – пише блогер.

Також зрадник України пише, що війна, затіяна росією, була програна у найперші дні. А все, що відбувалося далі – лише спроби задовольнити російське суспільство.

Задля того, щоб вас не розчарувати, зосередили великі масиви артилерії і зносили цілі міста. І втягувалися, втягувалися в цю пастку ще більше. З кожним місяцем ситуація ставала дедалі гіршою, – пише блогер.

Він констатує, що ті, хто керував «спецоперацією» зробили дві помилки. Перша з них – власне саме рішення її почати. Друга – ігнорування реалій і загравання з російським суспільством, залежність від оцінок населення.

Що ж, важко не погодитися з такими висновками зрадника. Але усвідомлення своїх помилок в жодному разі не знімає відповідальності за скоєне. І росія обов’язково буде відповідати.

Втім, і сам Дімітрієв це визнає. Він пише, що гуманітарна ситуація в Україні жахлива. Люди живуть у підвалах. І за це, каже блогер, будуть відповідати всі росіяни.

Для довідки:

Ігор Дімітрієв – російський блогер, політичний консультант та історик. Зайняв 18 місце у рейтингу потужності російського телеграма за індексом цитування в червні 2022 року з 28 146 згадок, 14 858 репостів.

Народився 25 січня 1979 року в Одесі. Українець. Закінчив Одеський національний університет імені І. І. Мечникова за спеціальністю Історія.

Довгий час мешкав в Україні, був політиком від партії «Батьківщина». Після Євромайдану послабив свій вплив та залишив країну, спочатку переїхав до анексованого Криму. Згодом став жити у Москві та організував там власний бізнес.

Виступав у російських ЗМІ як фахівець із Близького Сходу та військових питань.

У березні 2022 року відкрито заявив про необхідність працювати з місцевим населенням в Україні та пояснити те, що Росія тепер нікуди не піде. При цьому він казав, що зв’язок із місцевим населенням практично втрачено і закликав схиляти українців на свій бік, а «не вступати до тероборони».

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