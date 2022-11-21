Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом

Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, якою визнала росію державою-терористом і закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал.
Про це повідомив нардеп від фракції Слуга народу, голова Постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв у Фейсбуці, передає NNS
«Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал щодо агресії Росії та визнала її державою-терористом. Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації», – пише він.
Такий суд дозволить засудити не лише безпосередніх виконавців воєнних злочинів, а й вище керівництво РФ, зазначив нардеп.
Чернєв додав, що крім того, в резолюції були враховані й інші побажання України:
- збільшення поставок Україні озброєння;
- розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО;
- створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдану Україні шкоду.
Також у резолюції був закріплений принцип про те, що НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
«Прийняття цієї резолюції – це важливий політичний крок, який відображає настрої у західних парламентських колах, а тому впливає на керівництво країн у прийнятті рішень. Також дуже тішить той факт, що українська позиція, така як створення трибуналу, виплата репарацій чи визнання Росії державою-терористом, поступово стає мейнстрімом на найвищих міжнародних майданчиках», — пише нардеп.