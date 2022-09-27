Росіяни тікають з країни у «дикому стресі»: ситуація на кордонах з Казахстаном і Грузією

Після оголошення про «часткову мобілізацію» росіяни тікають з країни. Найпопулярнішими напрямками для екстреного переїзду стали Казахстан та Грузія, куди мешканці рф в умовах розкуплених авіаквитків змушені діставатися в тому числі машинами, велосипедами і навіть пішки. Про те, що зараз відбувається на кордонах із згаданими вище країнами, розповідає російське видання “База”, передає NNS.

Згідно з інформацією видання, нині біля кордонів обох країн розтягнулися багатокілометрові пробки, в яких потрібно стояти цілодобово. Журналісти поговорили учасниками подій.

Ситуація на пункті пропуску «Караузек» – до Казахстану

Черга біля цього КПП в Астраханській області розтяглася на сімнадцять кілометрів, і зараз машинам доводиться стояти у пробці по 20–30 годин. При цьому, за словами очевидців, біля кордону зібралося дуже багато росіян без автомобілів – таких людей таксисти пропонують провезти до Казахстану за 60 тисяч рублів.

Ті, хто не згоден з подібними цінами, шукають вільні місця в машинах, що стоять. Судячи з розповідей, одні водії пускають пішоходів до себе безкоштовно, інші беруть за це «втридорога»: від 20 до 100 тисяч. Пройти кордон пішки в Караузеку зараз неможна.

«Частина машин без бензину, у місцевому магазині залишилася лише банка майонезу. До кордону близько 1600 метрів, це 12-16 годин очікування. Таксисти домовляються про одну ціну, а після проходження першого кордону вимагають вдвічі більше, у результаті людям нема чим платити і вони виходять назад до Росії», — каже ще один втікач.

Він розповів, що біля кордону навіть з’явився цінник за те, щоб підігнати свою машину і поставити її в чергу. Це обійдеться в 1,2 мільйона рублів, якщо тебе не розірвуть злі люди.

При переході кордону у людей вимагають закордонний або звичайний паспорт РФ, а також задають стандартні питання (але можуть відвести на додаткове опитування) та перевіряють за базами. Після цього чекає ще один затор у нейтральній зоні — приблизно на 12 годин.

«Ми тут порахували що одночасно в черзі було близько 90 000 осіб», – зазначив співрозмовник «Бази».

Побутові проблеми під Астраханню

Стан росіян, які намагаються виїхати через «Караузек», один із співрозмовників «Бази» описав як «дикий стрес». Це підтвердив інший очевидець: «Всі нервують, розуміють, що часу все менше і менше».

Для перетину кордону майбутні емігранти заздалегідь запасаються продуктами та бензином. Втім, біля КПП працюють магазини, а узбіччям «ходять місцеві», які продають чай, каву та пиріжки. Ще одним насущним питанням став бензин — його треба заощаджувати, і водіям це не завжди вдається. Таких у результаті доводиться витягувати тросами.

Що ж до туалету, то з ним очевидні проблеми. КПП стоїть у полі, і люди змушені йти далеко, «щоб не бачили».

А що там із Грузією?

«Їду з Краснодара. Людей у ​​черзі, як на Дні міста у Москві. Виходить, близько двох діб стою. Бензин та продукти закінчуються. Туалетів нема. Місцеві тут на нас гроші роблять: 20 літрів бензину продають за 20000 рублів», — ділиться враженнями співрозмовник, який зараз намагається виїхати до Грузії.

У такій досить тяжкій ситуації люди, за його словами, «почали об’єднуватися»: вони регулюють рух, не пропускають тих, хто хоче проїхати узбіччям в обхід спільної черги. Крім цього, втікачі вже знайомляться один з одним і підсідають із сусідніх машин, «щоб нудно не було».

Як і у Казахстані, біля кордонів Грузії працюють «бомбіли», які беруть 10–15 тисяч карбованців за місце. З їхньою допомогою до КПП можна дістатися швидше. Хоча з 26 вересня Грузія почала пропускати і піших мандрівників — таке рішення влада ухвалила через величезний наплив росіян. Проте, за даними «Бази», за новою схемою насамперед пускають жінок та дітей.

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