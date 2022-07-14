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Росіяни глумляться над загиблими внаслідок ракетного удару у Вінниці

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Росіяни глумляться над загиблими внаслідок ракетного удару у Вінниці

Внаслідок ракетного удару у Вінниці, згідно з останніми даними, загинуло 20 людей, серед них троє дітей. Росіяни у мережах відкрито насміхаються і глумляться над трагедією. Про це пише видання Вголос, передає NNS.

Трагедія, яка у будь-якої нормальної людини викликає біль і сльози, у росіян викликає сміх і радість. Більше того, вони закликають здійснювати такі теракти «кожну годину».

Своїми коментарями вони діляться в одному із рашистських пабліків.

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Нагадаємо, російські пропагандисти одразу після ударів почали поширювати відео з Вінниці, підписавши його, що це, нібито, Гайсин, а влучили по військовій частині.

2022 07 14 5 01

Що відомо про ракетний удар по Вінниці

Зранку 14 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниці. Над містом піднявся чорний дим.

За попередніми даними три російські ракети влучили у будівлі в самому центрі міста.

У поліції розповіли, що орки поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

«Це теракт»: масштабний ракетний удар по Вінниці – багато загиблих, у тому числі діти

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