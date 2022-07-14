Росіяни глумляться над загиблими внаслідок ракетного удару у Вінниці

Внаслідок ракетного удару у Вінниці, згідно з останніми даними, загинуло 20 людей, серед них троє дітей. Росіяни у мережах відкрито насміхаються і глумляться над трагедією. Про це пише видання Вголос, передає NNS.

Трагедія, яка у будь-якої нормальної людини викликає біль і сльози, у росіян викликає сміх і радість. Більше того, вони закликають здійснювати такі теракти «кожну годину».

Своїми коментарями вони діляться в одному із рашистських пабліків.

Нагадаємо, російські пропагандисти одразу після ударів почали поширювати відео з Вінниці, підписавши його, що це, нібито, Гайсин, а влучили по військовій частині.

Що відомо про ракетний удар по Вінниці

Зранку 14 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниці. Над містом піднявся чорний дим.

За попередніми даними три російські ракети влучили у будівлі в самому центрі міста.

У поліції розповіли, що орки поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

«Це теракт»: масштабний ракетний удар по Вінниці – багато загиблих, у тому числі діти