Росія відповість і заплатить за все скоєне в Україні – спільна заява країн G7

Лідери країн G7 зробили спільну заяву, пообіцявши притягти росію і путіна до відповідальності за війну в Україні і її наслідки, передає НСН.

Російський диктатор та всі причетні до злочинів проти України та українського народу будуть притягнуті до відповідальності. Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн «Групи семи», повідомляється на сайті уряду Великої Британії.

“Ми твердо впевнені, що Росія врешті-решт повинна буде оплатити відновлення критично важливої інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої внаслідок розв’язаної нею війни. Військові злочини та інші звірства не повинні залишитися безкарними. Ми притягнемо президента Путіна та інших винних до відповідальності згідно з міжнародним правом”, – ідеться в заяві за підсумками зустрічі “великої сімки”, яка відбулася по відеозв’язку у понеділок.

Втім, вони не уточнили, як саме будуть притягувати рф до відповідальності.

Лідери США, Німеччини, Японії, Великої Британії, Франції, Італії та Канади зобов’язуються в заяві в новому році продовжувати всіма способами допомагати Україні та мобілізувати на цю підтримку й інші країни.

Крім того, санкційна політика проти росії продовжиться і посилюватиметься. Відмова від російської нафти та нафтопродуктів — пріоритет, а обхід санкцій каратиметься.

А ще лідери країн G7 зазначили, що «безвідповідальна ядерна риторика росії» є неприйнятною, а будь-яке застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме серйозні наслідки.

У саміті взяв участь і президент України Володимир Зеленський. Він, зокрема, сказав, що зараз відчуває “можливість застосувати дипломатію, щоб наблизити звільнення всіх наших людей і всіх наших територій”.

“Я пропоную Росії хоча б спробувати показати, що вона здатна відмовитися від агресії. Було б правильно саме в це Різдво почати виведення російських військ із міжнародно визнаної території України”, – сказав Зеленський і закликав “сімку” допомогти в організації всесвітнього саміту з питання про мир в Україні. “Сьогодні ми не бачимо ознак того, що Росія готова хоче міцного миру. Росія може прямо зараз закінчити цю війну, припинивши удари по Україні та повністю і без попередніх умов вивівши свої сили з території України. Ми вітаємо і підтримуємо ініціативу президента Зеленського про мир на справедливих умовах”, – зазначили у своїй заяві лідери країн G7.

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