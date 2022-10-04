Росія може провести ядерні випробування на кордоні з Україною – The Times

НАТО попередило країни-члени Північноатлантичного альянсу, що Росія може провести ядерні випробування на кордоні з Україною і цим «продемонструвати готовність застосувати зброю масової поразки», повідомляє The Times, передає NNS.

За словами високопоставленого джерела видання у сфері оборони, у НАТО вважають, що випробування можуть пройти у Чорному морі. Це було б ймовірніше, ніж застосування тактичної ядерної зброї в Україні, пише газета: хоча такий сценарій «не виключений», він пов’язаний із значними ризиками, зокрема для самої Росії, — адже у разі помилки постраждати можуть російські міста на кордоні з Україною Наприклад, Білгород.

Співрозмовники також повідомили, що НАТО у розвідувальному звіті попередило своїх союзників, що Росія може провести випробування безпілотного підводного апарату «Посейдон», здатного нести ядерну зброю. Торпеда, яку називають «зброєю судного дня», може бути запущена з підводного човна. Як випливає зі звіту, атомний підводний човен К-329 «Білгород» прямує до Арктики, можливо, «Посейдон» збираються випробувати в районі Карського моря.

Нагадаємо, 21 вересня, оголошуючи про часткову мобілізацію, президент Росії Володимир Путін заявив, що країни Заходу «підштовхують Київ до перенесення військових дій» на територію Росії, бажаючи, щоб та була «усіма засобами розгромлена на полі бою», і пускають у хід. ядерний шантаж». Він підкреслив, що РФ готова використати для захисту своїх територіальної цілісності і народу кошти, які є в розпорядженні, і «це не блеф».

Якою буде реакція Заходу у разі застосування росією ядерної зброї: заяви

Якщо Путін застосує ядерну зброю, то в НАТО готові до рішучих дій. Крім того, у США та Європейському Союзі заявили, що такий крок російського президента неминуче призведе до фатальних наслідків для РФ, інформує FREEДОМ.

Використання стратегічної ядерної зброї Російською Федерацією є малоймовірним — вважає колишній командувач Сил Британії та НАТО з хімічної, біологічної, ядерної війни Геміш де Бреттон-Гордон. За його словами, це та війна, яку вже ніхто не зможе виграти.

“Цілком ймовірно, що цим пусковим установкам потрібно буде подолати сотні миль, щоб зайняти позицію, з якою вони зможуть атакувати Україну, позаяк їхній радіус дії становить лише до 500 км. Але з механічного погляду, на мою думку, малоймовірно, що вони зайдуть так далеко. Крім того, цілком імовірно, що ця зброя заснована на мікропроцесорах та інших високотехнологічних компонентах, яких у РФ дуже не вистачає з огляду на міжнародні санкції та активне використання Росією високоточних ракет, у яких також використовуються ці компоненти”, — сказав екскомандувач в інтерв’ю CNN.

Бреттон-Гордон висловив сподівання, що Сполучені Штати попередили Путіна про те, що у разі пересування такої зброї “вона буде знищена точними ракетами, що самонаводяться”.

“Я вважаю, що путінську тактичну ядерну зброю неможливо застосувати. Навіть якщо їхні машини працюють, як тільки вони увімкнуть двигуни для руху, їх помітить розвідка США та НАТО. Я сподіваюся, що приватні дискусії між адміністраціями Байдена та Путіна, мабуть, були приблизно такими: “Ви переміщаєте свою тактичну ядерну зброю, а НАТО знищить її високоточними ракетами великої дальності”, — прокоментував він.

Своєю чергою, колишній глава ЦРУ генерал армії у відставці Девід Петреус заявив: якщо Росія наважиться втілити свої погрози і завдати удару тактичною ядерною зброєю по Україні, то США на чолі сил НАТО затоплять усі кораблі Чорноморського флоту РФ і знищать усі російські війська і техніку на території Української держави.

“Для Путіна та Росії все може стати ще гіршим. І навіть використання тактичної ядерної зброї на полі бою цього не змінить… Ми знищимо всі конвенційні сили, які зможемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні та Криму, а також усі російські кораблі в Чорному морі. Це не може залишитися без відповіді”, — заявив він в інтерв’ю ABC News.

Інститут вивчення війни вказує, що ніхто не може передбачити, коли РФ може застосувати ядерну зброю, тому що це буде “особисте рішення” Путіна.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що наразі немає ознак того, що президент Росії вже ухвалив рішення про удар.

Як виглядатиме ядерний удар по Україні, який може нанести росія — аналітика