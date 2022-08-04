Режим спецзахисту для українських біженців в ЄС діятиме до 2024 року. Про це заявила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі національного телемарафону.

Вона зауважила, що на зустрічі з єврокомісаром з внутрішніх справ Ілвою Йоганссон вдалося домовитися, що статус тимчасового захисту, який отримали понад 5 млн українців, на території ЄС діятиме щонайменше до весни 2024 року. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “babel”.

Стефанішина зауважила, що проблемним питанням так само було те, що багато українців не залишаються там постійно, а на певний час приїжджають до України, а потім повертаються на територію Євросоюзу.

У Німеччині з 1 вересня зміняться правила для українських біженців