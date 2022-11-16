Ракета у Польщі – це ймовірно українська ППО. У НАТО зробити заяву щодо інциденту, який мав місце 15 листопада, передає NNS, посилаючись на Європейську правду.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що після падіння ракети у Польщі у вівторок ввечері в Альянсі не змінили оцінку щодо загрози Росії для союзників. Про це Столтенберг заявив на брифінгу у середу.

“У нас немає ознак того, що цей інцидент став результатом навмисного нападу на територію НАТО. І у нас немає даних про те, що Росія планує наступальні військові дії проти союзників НАТО. Це демонструє, що є небезпека, пов’язана з триваючою війною в Україні. Але це не змінило нашу фундаментальну оцінку щодо загрози для союзників НАТО”, – сказав Столтенберг, пише “Європейська правда”.

Він додав, що інцидент підкреслює важливість моніторингу та пильності на місцях, і у НАТО ухвалили рішення щодо довготривалої адаптації стримування та оборони Альянсу на саміті в Мадриді у червні.

Столтенберг також сказав, що ракета, яка впала на території Польщі, ймовірно, була випущена українськими силами ППО під час відбиття російських атак.

Ракета у Польщі: реакція України на заяву НАТО

Україна готова надати докази «російського сліду» у пригоді в Польщі та потребує постійного допуску до місця вибуху представників ОБСЄ, Міноборони та Держприкордонслужби України, — заявив секретар РНБО Данилов

Він додав, що Україна чекає на висновки, на яких підставах була зроблена заява, що в Польщі впала українська ракета ППО.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну. Дуда теж зазначив, що інцидент став найімовірніше результатом роботи української ППО.

Нагадаємо, під час вчорашнього масового російського обстрілу України одна ракета впала на території Польщі. В результаті удару в селі Пшеводув на Люблінщині загинуло двоє людей.

В Польщі могла впасти ракета української ППО — ЗМІ