Заколот у РФ: Путін звернувся до росіян 24 червня (відео)

Путін звернувся до росіян вранці 24 червня. Темою виступу став заколот у рф, розпочатий главою ПВК «Вагнер» Пригожиним, передає НСН.

Путін виступив з відеозверненням і закликав зупинити збройний заколот, який він вважає ударом у спину. А главу ПВК “Вагнера” Євгєнія Прігожина він назвав зрадником.

Влада не дасть повторитися розколу в Росії, ми захистимо народ, – заявив Путіна. – Збройні сили Росії отримали необхідний наказ щодо нейтралізації тих, хто організував збройний заколот.. Як громадянин Росії я зроблю все, щоб відстояти країну, будуть вжиті рішучі дії, вони будуть жорсткими

За словами путіна, ситуація у Ростові залишається складною. Фактично заблоковано роботу органів цивільного та військового управління в Ростовській області.

Той, хто організував військовий заколот і підняв зброю на бойових товаришів, зрадили Росію. І дадуть відповідь за це. Як громадянин Росії я зроблю все, щоб відстояти країну, будуть вжиті рішучі дії, – сказав диктатор

Він також закликав не робити фатальну, трагічну помилку, а зробити єдиний правильний вибір: припинити участь у злочинних, за його словами, діях.

Повне відео виступу – нижче.

Путін звернувся до росіян 24 червня: відео

Обращение Путина 24 июня 2023 года — ПРЯМОЙ ЭФИР

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вагнерівці вже захопили Ростов-на-Дону – а саме усі його військові об’єкти. Пізніше вони увійшли до Воронежа і теж контролюють там військові об’єкти. Пригожин заявив, що рухається на Москву.

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