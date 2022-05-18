Путін загнав себе у пастку в Україні, і не може вивести війська. Президент росії виявився не таким розумним, як, наприклад, лідер Китаю у 1979 році, який потрапив у аналогічну ситуацію. І тому на росію чекає крах. Таку думку висловив британський бізнесмен українського походження, екс-помічник президента РФ Бориса Єльцина з питань оборони Олександр Темерко у статті для The Daily Mail, повідомляє NNS, посилаючись на Обозрєватєль.

Президент Росії Володимир Путін вторгненням в Україну загнав себе у пастку, до чого доклала руку пропаганда державних ЗМІ у його країні. З просуванням у російському суспільстві міфу про силу армії РФ, її дух і минулі перемоги, не залишилося можливості для маневру, для відходу та оголошення про поразку.

Такі приклади були в історії, причому не так давно. Олександр Темерко нагадав про події вторгнення Китаю до В’єтнаму.

У 1979 році китайська армія ввела війська до В’єтнаму, який тільки оговтався від війни. Тодішній лідер КНР Ден Сяопін вважав, що приструнить непокірний народ, але через кілька тижнів виявилося, що в’єтнамці, які поступалися в силі в шість разів, змогли дати відсіч. Лідер Китаю не став вести війну на виснаження, зміг визнати помилки і вивів свою армію із волелюбної країни.

Метою Дена Сяопіна було приниження сусідської держави, демілітаризація та повна зміна керівництва, з яким погіршилися взаємини, перетворення її на слухняну колонію. Але стотисячна армія В’єтнаму змогла зупинити ворога, показавши, що міф про “непереможну” армію КНР був відправлений на звалище історії.

Нині армія РФ практично повторює шлях китайців. Вона вже відступила з-під Києва та вивела війська з півночі України. Також зараз активно звільняються території довкола Харкова.

“Дену Сяопіну знадобилося всього кілька тижнів такої руйнівної війни, аби зрозуміти, що його армія годиться тільки для показових парадів біля мавзолею Мао Цзедуна на площі Тяньаньмень в Пекіні. Він вирішив вивести свої війська, зрозумів, що глобальна інтеграція і економіка, що бурхливо розвивалася, були для Піднебесної важливішими, ніж підтримка міфу про найлютішу армію у світі”, – написав бізнесмен.

Однак, за його словами, Путін не такий розумний, як тодішній лідер КНР. Він продовжує війну, будучи заручником власної пропаганди, яка заснована на перемогах імперської Росії та СРСР.

“Путін потрапив у пастку всіх міфів про військову міць, що лежать в основі його легітимності й служать головною ідеологічною основою російської держави. Справа в тому, що сьогодні Росія – агресорка і вигнанка, а її “легендарна” армія виявилася варварською та зганьбленою бандою воєнних злочинців та мародерів”, – заявив Темерко.

Це стало зрозуміло усьому світу після того, як відкрилися злочини у звільнених Бучі, Ірпені, Бородянці та інших населених пунктах. Також усі бачать, на що “русскій мір” перетворив Маріуполь. Росія відмовилася прийняти “китайський варіант”, змінити курс і виправити помилки, тому на неї чекає лише катастрофа.

Через жахливі дії Путіна та його армії США ухвалили історичний документ про військову допомогу Україні – ленд-ліз. Таке раніше в історії було лише один раз, коли світ об’єднувався для боротьби з гітлерівським нацизмом. Тоді величезну частку військової допомоги отримував і СРСР.

Сьогодні Україні допомагають не лише США. Великобританія була надійним союзником України ще до початку вторгнення. Але тепер навіть у країнах ЄС розуміють загрозу від Росії та необхідність надавати Україні важке озброєння і все необхідне вже не для захисту, а для перемоги над ворогом, аж до повного відновлення територіальної цілісності, включно з ОРДЛО та Кримом.

“Путін так погано впорався із ситуацією, що світові лідери від Вашингтона до Лондона та Берліна домовилися не лише захищати Україну від агресора, а й забезпечити повернення раніше захоплених територій – і, що важливіше, зламати російську військову машину, щоб країна більше ніколи нікому не могла загрожувати”, – наголосив експомічник Єльцина.

Ще більш драматичним для Путіна, на думку Темерка, є розширення НАТО у безпосередній близькості до Санкт-Петербурга. Вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу завдасть Росії тактичної та стратегічної поразки тепер і на кордоні з ЄС, а не лише в Україні. Захід консолідований, і зараз на українській землі проходить остання битва із “примарою такого любого для Путіна минулого”. Це стане уроком для інших авторитарних режимів.

“Меседж цим режимам буде таким: будь-хто, хто сподівається потрапити на Небеса, загрожуючи світу зброєю масового знищення, натомість спочатку опиниться на лаві підсудних Міжнародного кримінального суду, а потім, зрештою, у ганебному та безславному пеклі”, – заявив бізнесмен.

Він упевнений, що шалена завзятість, яку демонструє Путін в Україні, закінчиться тим, що Україна знищить армію Росії, а Захід – економіку, особливо її військову частину, засновану на вуглеводнях, від яких Європа обіцяє відмовитися.