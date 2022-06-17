Путін виступив на економічному форумі у Петербурзі – що він сказав

Президент країни-агресорки володимир путін виступив на економічному форумі у Санкт-Петербурзі 17 червня. Його промова широко анонсувалася у російських ЗМІ. Пєсков називав її «дуже важливою», а деякі журналісти і експерти прогнозували, що путін «оголосить новий світовий порядок».

Але нічого нового президент росії не сказав, передає NNS, переглянувши відео виступу.

Звісно, темою номер один у промові була війна в Україні, яку путін назвав «вимушеною».

“У ситуації, що склалася, на тлі зростаючих для нас ризиків і загроз рішення про проведення спеціальної військової операції було вимушеним і необхідним”, – завив путін.

Також він сказав, що Росія веде війну, маючи “право на статуті ООН відстоювати свою безпеку”, ”

захищаючи” мешканців ОРДЛО і російських громадян.

Російський диктатор повторив маючню про “неонацистів” і “повне покровительство Заходу”.

“Захід вів активне освоєння української території, буквально накачував Україну зброєю і військовими радниками”, – сказав і додав про “створення плацдарму НАТО”.

Заявив, що “всі завдання” російського вторгнення “будуть вирішені”. Також сказав, що “підтримка російського суспільства дають сили і впевненість армії і флоту Росії” та “історичну справедливість справи”.

Що сказав путін на економічному форумі:

Окрім вищезгаданого, ось ще головне з виступу Путіна на економічному форумі

Є 5-6 варіантів вивезення українського зерна, нехай київська влада сама вирішує, як це зробити, не орієнтуючись на своїх господарів з-за океану.

Для них початок нашої операції на Донбасі – це рятівний круг, який дозволяє звалити власні прорахунки на інших. В даному випадку на росію.

Сьогоднішнє зростання цін, інфляція, проблема з продовольством і паливом, в енергетиці в цілому – це результат системних помилок в економічній політиці чинної адміністрації США та європейської бюрократії.

Колеги на Заході намагаються протидіяти ходу історії, мислять категоріями минулого століття, знаходяться в ілюзіях і не хочуть помічати змін. Не буде все як і раніше.

Отже, нічого нового – у всьому винен Захід, а росія просто захищається.

Короткий аналіз виступу путіна від Віктора Андрусіва — радника голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу Президента, виконавчого директора Українського інституту майбутнього

«Виноват коварный Запад». Це базова і первинна теза виступу. Все погане від Заходу, все хороше від рф. Захід загниває, там проблеми, він розвалиться. При чому всі проблеми на Заході саме через небажання зрозуміти і цінувати росію. Цьогоріч він ще й звинуватив Захід в рості інфляції до війни, а також у тому, що у світі буде голод через блокування росії та білорусі. Сказав, що Україна сама себе заблокувала, а їй ніхто не заважає вивозити зерно. Напевно, мав на увазі Херсон, наволоч. По «спецоперації» все те ж саме: «Выбора не было».

«Мы сильны как никогда». Далі йдуть тези про те, що всі підлі плани Заходу провалились. Росія вистояла. Санкції працюють на мінус Заходу, а не рф. Ми використаємо санкції для розвитку своєї науки і своєї продукції. Побудуємо нову логістику, все своє та інша маячня. У нас тут свій суверенітет, своя ідентичність. Кінець однополярного світу.

«Но санкции надо снять». Потім знову він бідкається, що санкції це погано і їх треба зняти. Що росія відкрита, хоче з усіма дружити. Це вони не хочуть. Умудрився подякувати західним компаніям, які ще працюють в рф.

«Любить родину». Далі завжди йде тирада, як треба любити батьківщину. Вкладати гроші в росії, жити в росії, яхти в росії і діти в росії. При чому це каже той, у якого діти на Заході і яхти на Заході. Потім йде тривала тирада як вони будуть «любіть родіну», бідних і знедолених, російський бізнес і науку. Всім грошей, дешевих кредитів і благ.