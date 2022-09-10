«Путін у розпачі, він не знає, як діяти» – експосол у рф Єльченко

Путін у розпачі, він втратив впевненість і не знає, як діяти. Таку думку висловив в ефірі Еспресо дипломат та експосол України в Росії Володимир Єльченко, передає NNS.

Єльченко вважає, що стан політичного здоров’я президента рф Володимира Путіна дуже поганий, він не знає, як і про що говорити

«Я думаю, що стан політичного здоров’я Путіна дуже поганий. Це видно по картинці. Він у розпачі. Це однозначно — немає у його виступах того вогника, який раніше був. Я відчуваю, що він не знає, що говорити, як говорити і про що говорити. Він виглядає дуже невпевненим, я таким його не пам’ятаю. Я був присутній на десятках переговорів — це завжди був такий собі російський цар», — розповів він.

На думку Єльченка, цієї впевненості в Путіна тепер немає.

«Навіть на кадрах з навчань з Шойгу і Герасимовим було видно, що вся ця трійка почуває себе дуже невпевнено. Це результат тієї авантюри, яку вони розв’язали. Вони самі не знають, як з неї вийти. Сигнал постпреда РФ в ООН щодо готовності до переговорів — вони вже розуміють, що на полі бою вони нічого не досягнуть. Їм потрібна якась пауза», — сказав дипломат.

При цьому він застеріг Україну від того, аби погоджуватися на таку паузу, бо вона не піде нам на користь.

«Пауза потрібна їм, щоб перегрупуватися, зібрати знову сили, провести якусь мобілізацію і робити те, що вони задумали. А ми прекрасно знаємо, що ця задумка, це повне знищення України, щоб вони не казали», — підсумував Єльченко.

Тим часом, експерти вважають, що в Україні почався третій етап війни і він є переломним. Зокрема, таку думку висловив український експерт Олег Жданов.

“День контрнаступу ЗСУ на Харківщину можна вважати початком переламного моменту і переходом війни до третьої стадії. В стадію контрнаступальних дій ЗСУ. Це буде не так швидко, як нам хочеться, поступово, але сам факт, що ми уже почали вирішувати питання по розгрому російських військ та звільненню нашої території. До цього в нас був етап позиційної війни. Все літо ми провели в цій стадії, навіть трохи відступали”, – зазначив він.

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