Путін назвав кінцеву мету війни в Україні та прокоментував події в Кременчуці

Путін назвав кінцеву мету війни в Україні. Також голова держави-агресорки прокоментував події в Кременчуці, передає NNS, посилаючись на видання Зеркало.

«Спецоперація» в Україні йде за планом, її цілі не змінились, говорити про її терміни або підганяти їх — неправильно. Про це Володимир Путін заявив на прес-конференції після Каспійського саміту. Він також підкреслив, що ніякого теракту в Кременчуці не було.

Я ж сказав рано вранці 24 лютого, прямо публічно на всю країну, на весь світ. Мені додати до цього нічого. Нічого не змінилося, — заявив Путін, відповідаючи на питання, чи змінилися цілі війни в Україні.

Він зазначив, що тактика їх досягнення при цьому може бути різною. Сам він хоч і верховний головнокомандувач, однак академію Генштабу не закінчував, бо довіряє професіоналам.

Вони діють так, як вважають потрібним для досягнення кінцевої мети. А кінцева мета (ми її назвали) — це звільнення Донбасу, захист цих людей і створення умов, які б гарантували безпеку самої росії.

Підганяти «спецоперацію» під якісь терміни, заявив Путін, неправильно «тому що це життя, це реальні речі».

І потім, я вже говорив про це, це пов’язано з інтенсивністю бойових дій, а інтенсивність безпосередньо пов’язана з можливими втратами, а ми перш за все повинні думати, щоб зберегти життя наших хлопців, — запевнив він.

Про події в Кременчуці

Путін відверто бреше своєму народові.

Та не було там ніякого теракту, ні вибуху. Я тут був, я не знаю деталей. Я знаю, ми багато разів показували це з безпілотників, коли розміщують зброю, ударні комплекси, артилерію, важку техніку в житлових кварталах, ще десь. Просто так по полях у нас ніхто не стріляє і не б’є, як правило, це робиться за розведеним цілям. Впевнений, що в цьому випадку було те ж саме. Ховають ж техніку, яку особливо з Заходу доставляють, у всяких ангарах, заводах, в цехах, де ремонтують техніку або приводять в порядок після тривалого періоду перегонки з-за кордонів, — заявив Путін.

За його словами, «ні по яким цивільних об’єктам російська армія не завдає ударів».

Немає потреби, у нас є всі можливості для того, щоб визначити, що де знаходиться, і при наявності сучасної високоточної зброї великої дальності ми досягаємо цих цілей. Але в деталях я дізнаюся це, коли повернуся до Москви.

Нагадаємо, в результаті попадання ракети в торговий центр у Кременчуці 27 червня загинули щонайменше 20 людей, поранення отримали 59 осіб, з яких 25 були госпіталізовані. Також є зниклі без вести.

У Міністерстві оборони Росії 28 червня заявили, що завдали ударів «високоточною зброєю повітряного базування» по ангару зі зброєю та боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн, а їх детонація викликала пожежа у розташованому поруч з територією заводу «не функционировавшем торговому центрі».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удар по цивільному об’єкту був запланований, а всі твердження російської сторони про зворотне — брехня. Він також показав відео моменту попадання ракети в торговий центр.