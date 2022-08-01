Помер останній голова КДБ СРСР. На 85-му році пішов з життя Вадим Бакатін.

Він був тостаннім головою Комітету державної безпеки Радянського Союзу. Що стало причиною смерті чоловіка – невідомо. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Espresso TV”.

Бакатіна призначили на посаду голови КДБ після провалу путчу в серпні 1991 року. Він виступив проти ГКЧП та мав зайнятися реформуванням КДБ. На посаді Бакатін передав на знак доброї американцям креслення пристроїв підслуховування в посольстві США в Москві.

У жовтні 1991 року КДБ припинив існування, а Бакатін очолив одну зі структур, що виникли на його місці – Міжреспубліканську службу безпеки, яку було скасовано в грудні 1991 року. Після відставки Бакатін більше не обіймав посади у держструктурах та працював у Міжнародному фонді економічних та соціальних реформ і комерційних компаніях.

До призначення головою КДБ Вадим Бакатін з 1988 до 1990 року був міністром внутрішніх справ СРСР.

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