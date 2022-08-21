Подробиці загибелі доньки ідеолога «руського миру» Дугіна (відео)

Увечері 20 серпня у Москві загинула донька одного з головних ідеологів «руського миру» Олександра Дугіна. Дар’я Дугіна згоріла у своєму автомобілю після того, як той вибухнув. З’явилися подробиці її ліквідації, передає NNS, посилаючись на ряд російських ЗМІ.

За попередньою інформацією перед вибухом Дар’я Дугіна була за кермом близько 10 хвилин.

Вона поверталася з фестивалю «Традиція» (він проходив у садибі Захарового), звідти до епіцентру вибуху приблизно 10 кілометрів. Через кілька хвилин після смерті Дар’ї Дугіної до машини, що горіла, приїхав її батько, один з ідеологів «Руського міра» і «філософ» – Олександр Дугін. За однією з версій, замах планувався саме на нього.

Як стало відомо, вибух в автомобілі, за кермом якого була Дар’я Дугіна, стався під днищем транспортного засобу. Після цього позашляховик охопило полум’я, він з’їхав з дороги і влетів у будівництво біля траси.

Під час фестивалю машина Дугіної знаходилася на невеликому службовому паркуванні під охороною, а не на загальнодоступному. За словами організаторів заходу, на час фестивалю для її автомобіля було виділено місце на імпровізованій VIP-парковці, розташованій біля храму благовірних святих князів Петра та Февронії

Туди міг пройти лише хтось із ‘своїх’ або людина з посвідченням ФСБ, ФСТ, ГРУ тощо.

Сам Дугін не водить машину, а його дочка виступила водієм. Але Дугін затримався і поїхав трохи згодом іншою машиною. Вони збиралися разом повертатися із російського пропагандистського фестивалю ‘Традиція’, на якому Дугін читав лекцію. Це чули кілька людей.

Як відомо, Олександр Дугін відрізняється яскраво вираженою антиукраїнською позицією. Він неодноразово відкрито закликав вбивати українців.

Дочка Дугіна не була безневинною овечкою. Вона була учасницею пропагандистського фронту проти України. Закликали до вбивств українців, говорила, що «українці не люди», брехала про акуратне ведення війни росіянам тощо. Крім того, вона приїжджала на «Азовсталь» для зйомки пропаганди.

Тож українці мають повне право радіти смерті Дар’ї Дугіної і шкодують лише, що разом з нею не було в авто її батька. А в мережі тим часом з’являються ось таки ролики.

При цьому радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що Україна не причетна до підриву пропагандистки Дар’ї Дугіної, в чому нас вже почали звинувачувати росіяни

“До вчорашнього підриву (Дугіної – ред.) Україна, безумовно, не має стосунку, тому що ми не кримінальна держава, якою є РФ, а тим паче не терористична держава”, – сказав він.

За словами Подоляка, росіяни нагнітають, щоб отримати не приховану мобілізацію, а відкриту.

За іншою версією радника ОП, в рф зараз різні політичні угруповання воюють між собою для перерозподілу внутрішнього ідеологічного простору в середині країни.

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