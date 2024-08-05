Розпочався обвал на фондових ринках світу: як це вплине на Україну

Розпочався обвал на фондових ринках світу. Дестуктивні процеси розпочалися з країн Азії. Найбільше наразі постраждав біржовий ринок Японії.

«Новини України – НСН» розповідають, що відбувається і як це може вплинути на Україну.

Отже, фондові ринки переживають обвал. Торги на біржах країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону почалися з різкого падіння індексів.

Японський фондовий індекс Nikkei 225 впав на 12,4% у понеділок на тлі стурбованості інвесторів станом американської економіки і побоювань, що посилилися, з приводу можливої ​​рецесії. У якийсь момент базовий індекс впав на 13,4% – це найбільше падіння з 1987 року.

Практично всі акції торгуються у мінусі. Більш широкий індекс TOPIX впав на 12,8%, оскільки розпродаж посилився у другій половині дня.

Тайванська біржа Taiex впала на 8,4%, а корейський індекс Kospi втратив 8%. Торги на біржах Kospi та TOPIX призупинено.

Основний індекс Гонконгської фондової біржі Hang Seng, що відбиває котирування акцій 30 найбільших технологічних компаній, знизився на 1,53%.

На криптовалютному ринку вартість біткоїну впала на 18%.

Обвал торкнувся акцій технологічних компаній.

Японські ринки найбільше постраждали, оскільки минулого тижня Банк Японії підвищив відсоткові ставки, а курс ієни різко зріс. Одним із факторів, що спонукали Банк Японії підвищити ставки, стало тривале ослаблення японської єни, яке підштовхнуло інфляцію до перевищення цільового показника центрального банку на 2%.

Фінансові ринки почали падіння у п’ятницю і реагують на опубліковану наприкінці тижня доповідь із даними про уповільнення темпів зростання зайнятості серед американських роботодавців минулого місяця. Інвестори побоюються, що високі відсоткові ставки, які мають стримати інфляцію, можуть призвести економіку США до рецесії.

На тлі глобального розпродажу європейські фондові ринки у понеділок відкриваються зниженням. Очікується зниження на фондовому ринку США.

Стамбульська фондова біржа зупиняла торги.

Обвал на фондових ринках світу: як це вплине на Україну

Для України такі події на фінансових ринках можуть мати відкладений наслідок у вигляді зростання вартості іноземної валюти, внаслідок антиінфляційних рішень та ускладнення отримання фінансової допомоги на рівні національних бюджетів. Проте поки що аналітики не визначились, наскільки тривалим та значним є процес змін на ринку активів.

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