Новий пакет військової допомоги США для України: що до нього входить

4 квітня адміністрація Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги США для України на суму 2,6 млрд доларів, включаючи $500 млн у рамках PDA та $2,1 млрд в рамках USAI. Про це йдеться на сайті Пентагону.

До нового пакета увійшли боєприпаси для систем ППО та артилерії, а також комплекси Javelin. Повний список озброєнь переклав і оприлюднив Телеграм-канал Mortis Æterna / OSINT-війна солов’їною, передає НСН.

Новий пакет військової допомоги США для України: що у ньому

За програмою Presidential Drawdown Authority Україна отримає:

додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot;

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

120-мм мінометні міни;

120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;

25-мм боєприпаси;

ракети для TOW;

приблизно 400 гранатометів та 200 000 боєприпасів для них;

11 тактичних транспортних засобів для відновлення обладнання;

61 важкий паливозаправник;

10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;

випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

запасні частини та інше польове обладнання.

За програмою Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) Україна отримає:

додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

дев’ять “гантраків” з 30-мм гарматою для протидії БПЛА;

10 мобільних ракетних комплексів з лазерним наведенням для протидії БПЛА;

три радіолокаційні станції спостереження за повітрям;

30-мм та 23-мм зенітні боєприпаси;

130-мм та 122-мм артилерійські снаряди;

122-мм ракети для РСЗВ “Град”;

реактивні системи залпового вогню та – боєприпаси;

120-мм та 81-мм мінометні міни;

120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні міни;

120-мм танкові боєприпаси;

протитанкові комплекси “Джавелін”;

протитанкові ракети;

високоточні авіаційні боєприпаси;

приблизно 3 600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 000 000 набоїв до неї;

сім тактичних автомобілів для евакуації техніки;

вісім важких паливозаправників та 105 паливних причепів;

броньовані мостоукладальники;

чотири автомобілі матеріально-технічного забезпечення;

вантажівки та десять причепів для перевезення важкого обладнання;

засоби захищеного зв’язку;

термінали та послуги супутникового зв’язку;

фінансування на навчання, технічне обслуговування та утримання.

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