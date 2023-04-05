Новий пакет військової допомоги США для України: що до нього входить

4 квітня адміністрація Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги США для України на суму 2,6 млрд доларів, включаючи $500 млн у рамках PDA та $2,1 млрд в рамках USAI. Про це йдеться на сайті Пентагону.
До нового пакета увійшли боєприпаси для систем ППО та артилерії, а також комплекси Javelin. Повний список озброєнь переклав і оприлюднив Телеграм-канал Mortis Æterna / OSINT-війна солов’їною, передає НСН.
Новий пакет військової допомоги США для України: що у ньому
За програмою Presidential Drawdown Authority Україна отримає:
- додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot;
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 120-мм мінометні міни;
- 120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;
- 25-мм боєприпаси;
- ракети для TOW;
- приблизно 400 гранатометів та 200 000 боєприпасів для них;
- 11 тактичних транспортних засобів для відновлення обладнання;
- 61 важкий паливозаправник;
- 10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;
- випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
- запасні частини та інше польове обладнання.
За програмою Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) Україна отримає:
- додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
- дев’ять “гантраків” з 30-мм гарматою для протидії БПЛА;
- 10 мобільних ракетних комплексів з лазерним наведенням для протидії БПЛА;
- три радіолокаційні станції спостереження за повітрям;
- 30-мм та 23-мм зенітні боєприпаси;
- 130-мм та 122-мм артилерійські снаряди;
- 122-мм ракети для РСЗВ “Град”;
- реактивні системи залпового вогню та – боєприпаси;
- 120-мм та 81-мм мінометні міни;
- 120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні міни;
- 120-мм танкові боєприпаси;
- протитанкові комплекси “Джавелін”;
- протитанкові ракети;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- приблизно 3 600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 000 000 набоїв до неї;
- сім тактичних автомобілів для евакуації техніки;
- вісім важких паливозаправників та 105 паливних причепів;
- броньовані мостоукладальники;
- чотири автомобілі матеріально-технічного забезпечення;
- вантажівки та десять причепів для перевезення важкого обладнання;
- засоби захищеного зв’язку;
- термінали та послуги супутникового зв’язку;
- фінансування на навчання, технічне обслуговування та утримання.
Ще новини України і світу: Британія передасть України танкові снаряди зі збідненим ураном – чи шкідливі вони для екології