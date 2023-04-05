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Новий пакет військової допомоги США для України: що до нього входить

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Новий пакет військової допомоги США для України: що до нього входить
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4 квітня адміністрація Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги США для України на суму 2,6 млрд доларів, включаючи $500 млн у рамках PDA та $2,1 млрд в рамках USAI. Про це йдеться на сайті Пентагону.

До нового пакета увійшли боєприпаси для систем ППО та артилерії, а також комплекси Javelin. Повний список озброєнь переклав і оприлюднив Телеграм-канал Mortis Æterna / OSINT-війна солов’їною, передає НСН.

Новий пакет військової допомоги США для України: що у ньому

За програмою Presidential Drawdown Authority Україна отримає:

  • додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot;
  • додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • 120-мм мінометні міни;
  • 120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;
  • 25-мм боєприпаси;
  • ракети для TOW;
  • приблизно 400 гранатометів та 200 000 боєприпасів для них;
  • 11 тактичних транспортних засобів для відновлення обладнання;
  • 61 важкий паливозаправник;
  • 10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;
  • випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

За програмою Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) Україна отримає:

Новий пакет військової допомоги США для України: що до нього входить

  • додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
  • дев’ять “гантраків” з 30-мм гарматою для протидії БПЛА;
  • 10 мобільних ракетних комплексів з лазерним наведенням для протидії БПЛА;
  • три радіолокаційні станції спостереження за повітрям;
  • 30-мм та 23-мм зенітні боєприпаси;
  • 130-мм та 122-мм артилерійські снаряди;
  • 122-мм ракети для РСЗВ “Град”;
  • реактивні системи залпового вогню та – боєприпаси;
  • 120-мм та 81-мм мінометні міни;
  • 120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні міни;
  • 120-мм танкові боєприпаси;
  • протитанкові комплекси “Джавелін”;
  • протитанкові ракети;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • приблизно 3 600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 000 000 набоїв до неї;
  • сім тактичних автомобілів для евакуації техніки;
  • вісім важких паливозаправників та 105 паливних причепів;
  • броньовані мостоукладальники;
  • чотири автомобілі матеріально-технічного забезпечення;
  • вантажівки та десять причепів для перевезення важкого обладнання;
  • засоби захищеного зв’язку;
  • термінали та послуги супутникового зв’язку;
  • фінансування на навчання, технічне обслуговування та утримання.

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