Нігер і Малі розірвали дипломатичні відносини з Україною. У неділю 4 серпня про таке рішення заявили у Малі, а тепер аналогічна заява прозвучала і з боку хунти Нігеру.

«Новини України – НСН» розповідають, що про це відомо.

Нігер і Малі розірвали дипломатичні відносини з Україною – яка причина?

Нігер і Малі розірвали відносини з Україною через висловлювання офіційних осіб.

Хунта Нігеру розірвала дипломатичні відносини з Україною через заяви офіційних осіб, які нібито свідчать про підтримку українською стороною угруповань, що брали участь у боях у сусідньому Малі, де в липні загинули бійці російської ПВК “Вагнер”.

Цей крок послідував за рішенням Малі в неділю розірвати відносини з Києвом після заяв українського військового розвідувального агентства про бої на півночі Малі, в яких повстанці туарегів повідомили про вбивство щонайменше 84 найманців “Вагнера” і 47 малійських солдатів.

Раніше Україна засудила рішення Малі розірвати відносини як недалекоглядне і поспішне, заявивши, що Київ відкидає звинувачення в підтримці міжнародного тероризму.

Конфлікт виник через слова представника ГУР МОУ Андрія Юсова, який сказав, що малійські повстанці отримали “необхідну” інформацію для проведення атаки.

Нігер, Малі та інші країни Західної Африки також засудили коментарі з приводу боїв, зроблені послом України в Сенегалі.

Міністр закордонних справ Сенегалу викликав українського посла Юрія Пивоварова в п’ятницю з приводу відео, яке, за його словами, українське посольство розмістило на своїй сторінці у Facebook.

У ньому Пивоваров висловив “однозначну і беззастережну підтримку атаці” в Малі. Ця суперечка відбувається на тлі спроб України заручитися підтримкою по всьому світу і, зокрема, розширити свій вплив на Глобальний Південь, пише Reuters.

Нігер і Малі – що про них відомо

Нігер, офіційно — Республіка Нігер — країна в Західній Африці, яка отримала назву від річки Нігер, яка протікає через неї. Нігер — означає «Велика річка» або «Річка річок» мовою тамашек, якою говорять туареги. Понад 80 % території країни розташовано в пустелі Сахара. Решта — напівпустеля Сахель — постійно перебуває під загрозою посухи й опустелювання. Країна не має виходу до моря. Столиця — місто Ніамей.

Населення чисельністю 24 206 644 осіб зосереджено на крайньому півдні та заході країни. За індексом розвитку людського потенціалу Нігер стабільно перебуває на одному з останніх місць у світі. Основними галузями економіки є сільське господарство і видобуток корисних копалин, особливо уранової руди.

Малі́, офіційна назва Республіка Малі́— держава в північно-західній Африці. Площа країни становить 1 240 192 км². Населення за оцінкою на липень 2020 року — 22 250 833 жителі. Малі — член ООН. Грошовою одиницею є франк КФА.

Держава розташована в Західній Африці. Територія країни більшою частиною рівнинна. Північна половина Малі розташована в пустелі Сахара, центральна частина зайнята напівпустелями Сахеля, на крайньому півдні й південному заході тягнуться савани. На півночі, півдні і сході — гірські масиви заввишки до 1155 м.

Малі — відстала аграрна держава. Валовий внутрішній продукт (ВВП) у 2006 році склав 14,6 млрд доларів США (129-те місце в світі); що в перерахунку на одну особу становить 1,2 тис. доларів (170-те місце у світі).

Ще новини України і світу: «ЗСУ зайняли три населених пункти в Суджанському районі»: що відбувається у Курській області (фото, відео)

Наш Телеграм