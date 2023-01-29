Нічні вибухи в Ірані: що відомо і хто за цим стоїть (відео)

Ніч на 29 січня в Ірані була гарячою. По всій країні лунали вибухи і палали пожежі. Що відомо про нічні вибухи в Ірані і хто може за цим стояти, розповість, посилаючись на різні джерела, НСН.

Майже одночасно на території декількох військових об’єктів Ірану прогриміли вибухи. ЗМІ повідомляють, що це була атака безпілотників, яка спричинила чималі пошкодження підприємств.

Попри заяви Тегерану про те, що “пошкодження майстерень мінімальні” внаслідок атаки дронів, – у Jerusalem Post так не вважають.Там констатували з посиланням на власні джерела у розвідці, що обстріл мав феноменальний успіх.

У медіа також зазначили, що вночі 29 січня сталося чотири вибухи на території об’єктів, що розробляли сучасну зброю.

Збитки виходять далеко за межі “незначного пошкодження даху”, про що заявляє Іран. Так само брехливо Тегеран реагував раніше на подібні інциденти, що траплялися протягом останніх років,

– написали у ЗМІ

Водночас там констатували, що наразі невідомо, чи озброєння, яке було пошкоджене внаслідок атаки, було частиною ядерних розробок Тегерану. Окрім того, у Jerusalem Post не виключають, що до цього інциденти причетна структура, що має назву Моссад, – себто розвідка Ізраїлю.

Нагадаємо, вранці 29 січня Міноборони ісламської республіки відзвітували про відбиття атаки безпілотників, заявивши, що нібито ППО країни збили один із дронів, а два інших вибухнули. В результаті, за даними відомства, постраждав лише дах однієї з будівель.

Для Ізраїлю це загроза номер один

На військових об’єктах Ірану стались потужні вибухи. Насправді небагато варіантів того, хто посприяв цьому, бо в Ірану дуже багато ворогів. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. Тим часом Іран уже визначив винного й погрожує Ізраїлю відповіддю на спецоперацію.

Шейтельман розповів, що можна лише здогадуватись, хто стоїть за атаками на Іран, але варіантів небагато. Перший варіант – це Ізраїль. Особливо зважаючи на те, що днями там у Єрусалимі відбувся теракт. Щодо саме цього теракту інформації поки немає, але часто сліди терактів у Ізраїлі ведуть у Іран.

Відповідальність за це Ізраїль часто кладе на Іран і проводить акції проти певних іранських служб. Зокрема, можуть розбомбити аеродром у Дамаску, де працюють іранські офіцери, можуть убити точково генерала, тож і зараз могло бути таке, – зазначив політтехнолог

Він додав, що в Ірана загалом дуже багато ворогів. Зокрема, це ще й Саудівська Аравія, але незрозуміло, чи здатна вона проводити такі операції. Крім того, варто з’ясувати, що саме за завод то був в Ірані, чи пов’язаний він з ракетами й “Шахідами”.

За словами політтехнолога, у гріхах Ірану постачання зброї Росії – десь аж на 10 місці. Іран перебуває під санкціями вже 40 років, ще коли Росії й України, як окремих держав, на мапі не було. У його офіційній державній доктрині прописана чітка мета – знищення Ізраїлю, й це офіційно, а не, як у Росії, наприклад, на рівні пропаганди.

“Для Ізраїлю це загроза номер 1, звісно. В Ізраїлі місяць тому був сформований новий уряд, і коли мене запитували, як вони будуть ставитись до України, я сказав, що Україна для Ізраїлю – номер 100 у списку, бо для них проблема номер 1 – це Іран”, – зауважив Шейтельман.

Як він зазначив, крім того, Іран обстрілює Саудівську Аравію. Також він постійно обстрілює танкери в Перській затоці. Тому, можна повірити в те, що удар по Ірану завдала об’єднана коаліція країн, але не через постачання зброї Росії, бо “Шахіди” – це дріб’язок на тлі того, що ще робить Іран.

Атаку могли здійснити США

Удар безпілотників по складу балістичних ракет в Ірані був завданий США і ще однією країною. Про це повідомляє телеканал “Аль-Хадас” із посиланням на джерела в США.

Видання пише, що удар має надіслати сигнал Ірану та Росії про те, що «створення збройових заводів та експорт балістичної зброї не дозволені». Джерела телеканалу уточнили, що другою країною, яка брала участь в ураженні іранського об’єкта, був не Ізраїль.

За словами співрозмовників “Аль-Хадас”, потужність удару була високою. Як пише The Jerusalem Post, в іранському місті Ісфахан було чотири вибухи.

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