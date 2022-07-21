«Не треба було ображати путіна» – Лукашенко про причини нападу росії і про те, як закінчити війну в Україні

Говорячи про причини нападу росії на Україну, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко озвучив свою версію. Також він висловився щодо того, як треба закінчувати війну, передає NNS.

Лукашенко заявив, що росія почала військову агресію через те, що українці нібито ображали та демонізували диктатора путіна.

Самопроголошений президент Білорусі сказав, що росія напала на Україну, аби “поставити нашу державу на місце”. Лвукашеко вважає, що “українці не повинні були ображати диктатора путіна”.

“Навіщо ви ображали владу в росії? Навіщо ви президента путіна ображали?” – заявив самопроголошений президент Білорусі.

Він додав, що нібито “українці демонізують та ображають “фюрера” Росії”.

Також білоруський союзник президента росії Володимира путіна Олександр Лукашенко заявив 21 липня, що росія, Україна та Захід мають домовитися про припинення війни в Україні, аби уникнути «безодні ядерної війни».

«Ми повинні зупинитися, дійти згоди, покласти край цьому безпорядку, операції та війні в Україні», – заявив Лукашенко в інтерв’ю агенції France-Presse.

Лукашенко, зокрема, запропонував:

«Давайте зупинимося, а потім придумаємо, як далі жити… Далі не треба, далі лежить безодня ядерної війни – туди не треба йти».

Також в інтерв’ю AFP Лукашенко звинуватив Захід у прагненні конфлікту з росією та у провокуванні війни в Україні.

«Ви (Захід – ред.) розпалили війну і продовжуєте її», – сказав Лукашенко, додавши, «якби росія не випередила вас, членів НАТО, ви б завдали їй удару.

Крім того, Лукашенко вважає, що «зараз особливість моменту полягає в тому, що цю війну можна закінчити на більш прийнятних для України умовах».

Він закликав українську владу «сісти за стіл переговорів і домовитися, що вони ніколи не загрожуватимуть росії». А ще Лукашенко заявив, що Україна має змиритися із втратою окупованих росією регіонів на сході та півдні України. На його думку, зараз це вже «не обговорюється», бо про це «можна було говорити у лютому чи березні».