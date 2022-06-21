Названо місце, де може розпочатися прямий конфлікт між росією і НАТО

Видання Politico назвало місце, де може розпочатися прямий конфлікт між росією і НАТО. «Наразі це є найнебезпечніше місце на землі» – пише видання, передає NNS, посилаючись на Зеркало.

Гіпотетичний Сувальський коридор з Білорусі в Калінінград, де зараз проходить кордон Польщі і Литви, — те саме місце, де може спалахнути прямий конфлікт між росією і НАТО.

«Розташований на південно-східному кордоні Литви Друскінінкай виходить на вузьку смужку стратегічної території, відомої як Сувальський коридор, протягнувся приблизно на 100 кілометрів уздовж литовсько-польського кордону, між Білоруссю на сході і Калінінградом на Заході. Західні військові попереджають, що цей район, ймовірно, стане однією з перших цілей російського президента, якщо він коли-небудь вирішить роздути війну в Україні до прямого зіткнення з НАТО», — йдеться в статті.

У Politico нагадують, що спроби росії прокласти коридор по території країн НАТО призведуть до прямого зіткнення сторін, у кожної з яких є ядерна зброя.

У статті багато уваги приділяється загострення між Литвою і росією. Нагадаємо, 18 червня Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів з території Росії в Калінінградську область. З 10 липня така ж заборона торкнеться цементу, алкоголю та інших продуктів, а з 10 серпня — вугілля та іншого твердого викопного палива, з 5 грудня — російської нафти.

У МЗС Литви пояснили, що це не означає повну заборону транзиту товарів між Калінінградською областю та Росією.

«Пасажири і товари, на які не поширюється санкційний режим ЄС, продовжують перевозитися по території Литви в Калінінградську область і з неї. Литва не вводила ніяких односторонніх, індивідуальних або додаткових обмежень на цей транзит. Литва послідовно реалізує санкції ЄС, які мають різні перехідні періоди та строки набуття чинності», — говориться в повідомленні.

У МЗС рф заявили, «що якщо найближчим часом вантажний транзит між Калінінградською областю та рештою території російської федерації через Литву не буде відновлено в повному обсязі, то росія залишає за собою право на дії щодо захисту своїх національних інтересів».

У Кремлі також пообіцяли жорстку відповідь на «блокаду» Калінінграда, яка торкнеться усіх мешканців Литви.

А сьогодні стало відомо, що Литва розповсюдила обмеження на перевезення підсанкційних вантажів в Калінінград і на автомобільний транспорт. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на прес-службу керівництва Калінінградської області.

Раніше заборона поширювався тільки на залізничні перевезення.

Тепер вантажі в Калінінградську область можна завозити тільки авіасполученням або морем.

Тим часом, російські пропагандисти заявляють, що Третя Світова війна вже фактично почалася.