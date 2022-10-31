Навіщо росіяни замінили «денацифікацію» на «десатанізацію» – пояснення науковця

Науковець пояснив, навіщо росіяни замінили «денацифікацію» на «десатанізацію». Про це пише Армія INFO, передає NNS.

На тлі невдач росармії у війні проти ЗСУ й очевидної відсутності в росіян мотивації помирати в Україні за невідомо що, владою рф було проголошено її чергову мету — десатанізація.

Про це під час круглого столу «Московський патріархат у російській війні проти України» сказав завідувач відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, доктор філософських наук, професор Олександр Саган.

— Зовсім недавно росіяни поміняли риторику, вони вже не «денацифікують» Україну, а «звільняють від сатанізму». Це не просто так сталося. Це нова версія давньої ідеї катехону (катехон — богословське і політологічне поняття, згідно з яким та чи інша держава, що має місію перешкоджати остаточному торжеству зла в історії та приходу Антихриста. — Ред.), розроблена алєксандром дугіним, яку він зараз зумів «протиснути» як основну ідею поточної діяльності путінського режиму«. Ось звідки походить ця «десатанізація», — пояснив він.

За словами Олександра Сагана, думка, що нібито росія є останнім у світі оплотом у протистоянні дияволові та його матеріальним діянням на землі, належить до ряду пропагандистських маніпуляцій, які мають, зокрема, вмотивувати росіян для більш активної участі у війні проти України.