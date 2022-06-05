Населення росії не розуміє мети «спецоперації» – пропагандисти намагаються це виправити

Як би не старалися Соловйов, Скабєєва і іже з ними, населення росії хоч і переважно підтримує, але досі не розуміє мети так званої «спецоперації» в Україні, а також, чому війна була єдиним виходом. Тож, ФСБ намагається виправити ситуацію і розробило методички, за якими необхідно висвітлювати події в Україні. Доступ до цих пропагандистських методичок отримала СБУ, передає NNS.

В СБУ повідомляють, що співробітники 5-го відділу фсб визнають у своїх документах, що населення росії досі не розуміє, чому війна була єдино можливим способом «вирішення цілей рф».

Тож намагаються знайти нові аргументи, щоб пояснити це, і водночас виправдати злочини російських військових.

У цих методичках окупанти доволі правдиво вказують наслідки, з якими вони зіткнулися після нападу на Україну:

недовіра до російських ЗМІ навіть в самій рф

високий рівень пацифізму серед російської молоді

цілковита відсутність підтримки українцями дій російських загарбників

Щоб змінити ситуацію, на думку російських спецслужб, треба створювати більше роликів про «гєроєв асвабадітєлєй», порятунок тварин, возз’єднання розлучених сімей… тобто більше «мімімішних» історій, яких зараз не вистачає.

Натомість весь світ зрозумів, що російська армія – ґвалтівники, мародери та військові злочинці.

У перехопленнях СБУ ці факти неодноразово підтверджували самі окупанти, розповідаючи про катування та розстріли мирних людей, грабунок побутової техніки, поїдання домашніх собак.

Ще один спосіб відбілити злочини рф за цими методичками – вигадування так званих «історій успіху» на окупованих територіях та плани з їхньої післявоєнної відбудови.

Але спершу фсб вимагає відключити на них трансляцію всіх українських телеканалів і запускати в ефір російські програми з безглуздою тезою: «Ми воюємо за вас, що потім вам передати ці території». Проте єдине, чим «відзначились» російські окупанти – це своїми звірствами, вбивствами мирних людей та знищенням українських міст і сіл. А замість «відбудови» загарбники крадуть і вивозять все, що бачать: від фенів до зерна та металу, – зазначають в СБУ.

А щоб поширювати необхідні наративи на українських територіях, окупанти планують «в умовах заборони російського телерадіомовлення запустити проекти нових медіа і реальні сітки агітаторів». Їм навіть в голову не приходить думка, що жодна пропаганда не зможе змінити ставлення українців до окупантів. Бо ми на власні очі бачили їх «агітацію» бомбами і кулями.

У свою чергу СБУ продовжить викривати російські фейки, затримувати ворожих пропагандистів та колаборантів. І поки сили оборони України знищують окупаційні війська на фронті, ми не дозволимо їм взяти реванш в інформаційному полі.