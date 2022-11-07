У Петербурзі судитимуть пенсіонерку, яка залишила записку на могилі батьків путіна

У Санкт-Петербурзі судитимуть пенсіонерку, яка у жовтні залишила записку на могилі батьків путіна. Особу жінки встановили усього за кілька днів, її затримали і відправили під домашній арешт, а днями суд у Санкт-Петербурзі відпустив з-під домашнього арешту 60-річну Ірину Цибаньову, проти якої порушили кримінальну справу через записку на могилі батьків президента РФ Володимира Путіна, повідомляє видання ‘Закс.ру’, передає NNS, посилаючись на «Настоящее время».

Запобіжний захід Цибаньової замінили на заборону певних дій. Згідно з ухвалою суду, жінці заборонили спілкуватися зі свідками у кримінальній справі, користуватися телефоном та інтернетом, залишати межі Петербурга та Ленінградської області, а також відвідувати Серафимівський цвинтар.

12 жовтня Ірину Цибаньову відправили під домашній арешт, хоча слідство просило суд обрати для пенсіонерки інший запобіжний захід – взяття під варту. Слідчі вважали, що жінка здійснила ‘цинічні аморальні дії, що суперечать прийнятим у суспільстві нормам’, залишивши на могилі батьків Володимира Путіна записку.

У записці, долученій до матеріалів слідства, зокрема, говорилося: ‘Батьки маніяка, заберіть його до себе, від нього стільки болю та бід, весь світ молить про його смерть. Смерть Путіну, ви виростили виродка та вбивцю’. Ірина Цибаньова не заперечувала, що вона є автором цієї записки. За її словами, це сталося після того, як вона ‘подивилася новини, зрозуміла, що все дуже страшно, все дуже сумно, загиблих дуже багато’.

Ірину Цибаньову затримали у понеділок, 10 жовтня. А наступного дня жінку доправили до Приморського районного суду Петербурга. Проти неї порушили кримінальну справу за статтею ‘Наруга над тілами померлих і місцями їх поховання, вчинена за мотивами політичної, ідеологічної, расової, національної або релігійної ненависті або ворожнечі’ (частина 2, пункт ‘б’, статті 244 КК РФ).

Дана стаття передбачає покарання у вигляді обов’язкових робіт на строк від ста вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк від одного до двох років, або позбавлення волі на строк до п’яти років

За словами сина Цибаньової, Максима, його мати відвідала Серафимівський цвинтар, де поховані батьки Путіна, у четвер, шостого жовтня, і залишила на їхній могилі записку. Як вдалося встановити, хто був автором записки, – невідомо.

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