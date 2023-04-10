На допиті ФСБ померла українська бабуся двох дітей, яка приїхала забирати їх з рф. Нині триває робота щодо повернення двох онуків, а також тіла померлої до України. Про це розповів колишній уповноважений президента України з прав дитини, засновник БФ Save Ukraine Микола Кулеба, передає, посилаючись на 5-й канал НСН.

Кулеба розповів, що діти були незаконно депортовані з України до росії окупантами. Бабуся поїхала до країни-агресорки, аби забрати онуків. Вона була змушена проходити численні багатогодинні допити ФСБ. І у жінки не витримало серце.

Тепер до України повернеться 31 дитина, а не 33. Це вже п’ята рятувальна місія фонду, і вона відрізнялась як за кількістю дітей, так і за складністю.

На жаль, бабуся, яка мала забрати двох дітей, померла. Рідні вивезених окупантами дітей мають доводити спецслужбам рф, що вони можуть забрати свою дитину. Цього разу багаторазові допити тривали близько 14 годин. І не дивно, чому серце бабусі зупинилося, – розповів Кулеба

Він уточнив, що триває робота щодо повернення двох онуків, а також тіла померлої до України.

На думку ексомбудсмана, після видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт владіміра путіна та Марії Львової-Бєлової, росіяни розуміють, що кожна повернута до України дитина є доказом їхніх злочинів.

“Вони не дозволили рідним зайти до закладу, де перебували діти. Батьків та опікунів тримали за парканом й по одному впускали до закладу. І перед тим, як віддати дитину, на рідних тиснули, щоб вони на камери подякували росії за те, що вона зберегла їх дітей”, – зауважив засновник фонду.

За його словами, маленькі українці у рф не мають жодних прав, перебуваються в ізоляції, їм заборонено проявляти свою національність. Врятовані діти розповідали, що ніхто навіть не намагався знайти їхніх батьків.

“Є діти, які за 5 місяців, що були в депортації, змінили п’ять різних місць перебування. Тобто їх кидали з одного табору в інший”, – резюмував Кулеба

На допиті ФСБ померла українська бабуся двох дітей – Кулеба (відео)

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