МЗС радить українцям утриматися від відвідування півдня Сербії. А також уникати місць масового скупчення людей.

Повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Суспільне”.

“На доручення міністра закордонних справ на базі посольства України в Сербії створено оперативний штаб та відкрито цілодобову “гарячу лінію” для допомоги українцям: +381631113185. У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, можна також звертатися на “гарячу лінію” МЗС України: +380442381588″, йдеться у повідомленні.

У МЗС додали, що у разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії рекомендують українцям використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія.

Нагадаємо, президент Сербії Александр Вучич у зверненні до населення заявив, що косівська поліція вночі 31 липня почне військову операцію проти сербів. До цього влада Приштини оголосила, що з першого серпня починається видача спеціальних документів при в’їзді в Косово, а сербські документи вважатимуться недійсними. А голова МЗС Сербії Нікола Селакович заявив, що Белград не визнає рішення Косова. За словами міністра, косовська влада “буквально готує пекло найближчими днями” для сербів, які там живуть.

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