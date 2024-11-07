«Мирний план Трампа» в WSJ прокоментували в Офісі Президента України

Нібито «Мирний план Трампа», про який написало видання The Wall Street Journal, прокоментували в Офісі президента України.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Радник президента України з комунікації Дмитро Литвин висловив сумнів щодо достовірності оприлюдненого у ЗМІ плану завершення війни в Україні, який приписують переможцю президентських виборів США Дональду Трампу.

На його думку, цей план може мати російський слід.

Загалом можна сказати, що справжні плани президентів навряд чи анонсуються в газетах. А російських вкидань у газетах завжди багато, – сказав Литвин журналістам, відповідаючи на прохання прокоментувати оприлюднений у в американській план

«Мирний план Трампа» – про що мова

Видання The Wall Street Journal з посиланням на неназвані джерела в оточенні обраного президента США Дональда Трампа, повідомило, що його “мирний план” щодо завершення війни в Україні може включати вимогу відмовитися від вступу до НАТО на 20 років і замороження лінії фронту без повернення територій.

Видання, пише: «Одна із запропонованих Трампу ідей, про яку детально розповіли три людини, близькі до новообраного президента, полягає в тому, що Київ обіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років. В обмін на це США продовжать постачати Україні зброю для стримування майбутнього російського нападу. Також, згідно з цим планом, лінія фронту буде заморожена, а обидві сторони погодяться на демілітаризовану зону. При цьому поки що незрозуміло, хто контролюватиме цю територію, але один із радників сказав, що миротворчі сили не включатимуть у себе американські війська»

Нагадаємо, ще будучи кандидатом у президенти США, Дональд Трамп заявив, що виступає за “справедливий” мир для України, але утримався від конкретики щодо того, яку угоду про завершення війни між Росією та Україною вважав би справедливою.

Також Трамп заявляв, що зможе завершити війну за 24 години, подзвонивши Путіну і Зеленському.

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