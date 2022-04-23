Мольфар розповів, коли помре Путін

Мольфар вважає, що Володимир Путін помре в муках від важкої хвороби, і назвав приблизний термін, коли це станеться. Наймолодший мольфар України Орест Стафійчук зробив свій прогноз щодо того, коли помре Путін, передає NNS. На його думку, це відбудеться у найближчі два роки, а помре Путін від онкологічного захворювання.

Про це мольфар розповів у програмі “Зірковий шлях”.

За словами мольфара, зараз російський президент активно вдається до послуг людей з екстрасенсорними здібностями. Тринадцять майстрів магії складають пророцтва та прикривають главу держави. Але вони не врятують його від страшного кінця. Стафійчук прогнозує, що смерть Путіна настане у найближчі два роки від тяжкого онкологічного захворювання.

Мольфар також передбачив, що на сучасну росію чекає крах: згодом її розтягнуть на шматки інші держави.

“росії може взагалі не бути на світовій карті”, — сказав він.

Зазначимо, що один із російських астрологів, ім’я якого не називається з міркувань безпеки, більш оптимістичний. Він вважає, що Путін помре у найближчі два-три місяці, за місяць-півтора після цього в рф розпочнеться серйозна війна.

“Швидка смерть Володимира Володимировича неминуча. Наразі проглядається два варіанти – смерть від хвороби або насильницька загибель. Що це буде – замах, військовий удар чи щось інше, важко сказати”, – зазначив астролог.

За його словами, більш серйозною небезпекою для Росії є не смерть Путіна, а війна на її території.

“Я бачу вогонь, руйнування та багато смертей. У тому числі у найбільших наших містах – Москві, Санкт-Петербурзі, по всій країні”, – розповів астролог. “Я не дуже знаюся на політиці, але можу здогадуватися, що причиною війни в Росії буде кампанія проти України. Ця війна прийде і на нашу територію. Не знаю як, можливо, ми зачепимо НАТО, і він відповість, можливо, будуть протести, які переростуть у громадянську війну, можливо, щось ще, але, на жаль, дії російської влади можуть стати причиною військових дій і на нашій території”, – сказав він.

Астролог також, що запобігти війні в РФ можуть смерть Путіна або усунення його від влади. Він додав, що боїться стати жертвою війни, тому покине Росію найближчим часом.

Нагадаємо, зараз Путіну 69 років. І судячи з останніх фото і відео, можна зробити висновок, що проблеми зі здоров’ям у нього є. Про це кажуть і лікарі.

Можна вірити у прогнози, а можна не вірити. Але те, що мільйони людей у всьому світі щиро бажають смерті російському президенту – факт. А колективні бажання таки мають властивість здійснюватися.

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