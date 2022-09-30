З території якої країни Путін може використати ядерну зброю, – Арестович

Радник Офісу Президента Олексі й Арестович розповів, з території якої країни Путін може використати ядерну зброю. Ядерний удар президент Рф може завдати зі сторони Білорусі.

Це він може зробити щоб перекласти відповідальність на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “TSN”.

“Режим Лукашенка у Білорусі не розуміє, що славетну ядерну зброю, якщо до неї дійде, Путін може спробувати використати з його території. Типу, “це не Росія, це не я”. А Лукашенко скаже: “це теж не я. Ви розбирайтесь хто, а ми тут ні до чого”, розповів Олексій Арестович.

Він вважає, якщо Путіннаважиться на такий крок, то відповідь буде по Білорусі не лише від української сторони.

“І ніякі слова “ми тут ні до чого” не допоможуть. От і подумайте, чи потрібні вам війська Путіна, що з ними робити і може краще їх взагалі не пускати”, — звернувся радник ОП до режиму Лукашенка. “Якщо буде застосована тактична ядерна зброя, то включається невблагання логіка війни. Я прямо кажу, не відкривати цей ящик пандори”, додав радник Офісу президента України.

Чи застосує росія ядерну зброю і на які країни це може вплинути