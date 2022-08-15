“Війна Росії в Україні відвертає від загрози голоду”, – Папа Римський

14 серпня під час щотижневого звернення до паломників Папа Римський заявив, що війна Росії в Україні відвертає від загрози голоду. Він закликав надати продовольчу допомогу, щоб запобігти загрози голоду у Сомалі.

Через посуху люди, які живуть у Сомалі зараз перебувають у небезпеці.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Громадське”.

«Люди цього регіону, які і так живуть у дуже небезпечних умовах, зараз перебувають у смертельній небезпеці через посуху», сказав Папа Римський маючи на увазі Сомалійський півострів.

Окрім того, продовольча та сільськогосподарська організації ООН заявили, що через місяць вони можуть офіційно оголосити голод у восьми регіонах Сомалі. В той же час, Папа Римський Франциск сказав паломникам і туристам на площі Святого Петра, що хоче привернути увагу світу досерйозної гуманітарної кризи, яка вразила Сомалі та деякі райони сусідніх країн.

«На жаль, війна Росії в Україні відвертає увагу, але це цілі, які вимагають максимальної відданості — боротьба з голодом, охорона здоров’я, освіта», додав Франциск.

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