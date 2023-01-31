Як відправити посилку з-за кордону через Укрпошту: інструкція

Стало відомо, як відправити посилку з-за кордону через Укрпошту. Через війну багато українців виїхали до інших країн, але дуже часто надсилають посилки своїм рідним, передає НСН.
Як відправити посилку з-за кордону через Укрпошту
- Перевірте за посиланням, чи вкладення дозволене до пересилання;
- Виберіть поштове відділення, де буде зручно оформити відправлення. В обласних центрах можна викликати кур’єра, заповнивши форму на сайті;
- Ознайомтеся з правилами митного оформлення;
Для відправлення посилки у відділенні підготуйте таку інформацію: ПІБ, повні поштові адреси, індекси та номери телефонів відправника й отримувача. Потім оплатіть послугу.
Отримайте квитанцію, на якій зазначено трек-номер. Відстежувати відправлення можна на сайті, в особистому кабінеті, у мобільному застосунку, чат-боті в месенджері або контакт-центрі за номером: 0 800 300 545. При зазначенні повної поштової адреси слід вказати назву країни, область (штат), населений пункт, вулицю, номер будинку й номер квартири.
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