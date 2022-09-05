В Україну прибули три Народних Байрактари: подробиці

В Україну прибули три Народних Байрактари. Їх нашій державі безкоштовно надала турецька компанія Baykar.

Приємну новину в Польщі на Міжнародній виставці оборонної промисловості повідомив Укрінформу гендиректор компанії Халюк Байрактар. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Укрінформ».

“Ми поставили в Україну Bayraktar з литовської акції і вже поставили три безпілотники Bayraktar з акції Притули. Вони вже в Україні”, сказав Байрактар.

Нагадаємо, шоумен Сергій Притула оголосив мегазбір коштів на покупку трох Байрактарів. За декілька днів українці зібрали кошти на чотири Байрактари. Проте турецька компанія Baykar пообіцяла безкоштовно передати Україні три Байрактари, і передала їх. Кожен з безпілотників прикрасили малюнком вишивки та наліпками зі словами «Народний Байрактар». А на зібрані кошти придбали супутник ICEYE.

До речі, нещодавно “NNS” писав:

Компанія “Baykar” безкоштовно передасть Польщі “байрактар” для України