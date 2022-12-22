“Наше стратегічне терпіння не безмежне” – реакція Ірану на виступ Зеленського в Конгресі

В Ірані відреагували на виступ Зеленського в Конгресі США погрозами, передає НСН.

З цього приводу речник МЗС Ірану Насер Канаані влаштував істерику, сказавши, що його країна нібито ніколи не передавала Росії свого озброєння. Також він пригрозив Україні, яку бомбардують іранськими дронами, сказавши, що терпіння Ірану «не безмежне». А Володимир Зеленський «повинен зрозуміти, до чого призводить співпраця зі США».

В Ірані відреагували на виступ президента США в Конгресі США

«Іран завжди поважав територіальну цілісність усіх країн, включаючи Україну, і пану Зеленському краще знати, що стратегічне терпіння Ірану щодо таких безпідставних звинувачень не безмежне. Канаані також порадив українському президенту винести урок з долі деяких інших політичних лідерів, які задовольнялися підтримкою США», йдеться в заяві іранського МЗС.

Як у Кремлі відреагували на візит Зеленського до США