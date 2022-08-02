Український омбудсман розповів про реакцію ООН на запити щодо Оленівки. Уповноважений прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік підтвердив, що ООН отримала запити щодо розслідування теракту в Оленівці від України та РФ.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наразі не отримував від Організації Об’єднаних Націй жодного сигналу щодо масового вбивства українських військовополонених в окупованій Оленівці. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Espresso TV”.
“Можу повідомити, що у нас є комунікація з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, по Організації Обʼєднаних Націй у нас гірша ситуація. Листи, офіційні запити я направляю. Я зробив це в перший день, одразу після трагедії. Якогось сигналу, навіть неофіційного, я особисто не отримував. Я можу це публічно підтвердити”, сказав Дмитро Лубінець.
Після заяви Уповноваженого прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік підтвердив, що ООН отримала запити щодо розслідування теракту в Оленівці від України та РФ. Їх розгляд триває.