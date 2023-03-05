Українець не зміг потрапити до Польщі з підробленим паспортом – подробиці

Українець не зміг потрапити до Польщі з підробленим паспортом. Документ він придбав в інтернеті за 5000 доларів. Розповідає НСН з посиланням на сайт TheBest.

Громадянина України, який прибув до Польщі з Німеччини з підроблений паспортом, затримали прикордонники на посту в Каліші.

1 березня прикордонники патрулювали трасу, аби фіксувати факти нелегальної міграції. В якийсь момент вони помітили припаркований на стоянці автомобіль з німецькими номерами.

Коли охоронці попросили водія та пасажира надати документи для перевірки, виявилося, що польський паспорт водія підроблений.

Українець не зміг потрапити до Польщі з підробленим паспортом

Чоловік зізнався, що є громадянином України, та купив підроблене посвідчення особи в інтернеті за 5 000 злотих. Порушник розповів, що приїхав до Польщі з Німеччини “в гості”, однак жодних інших документів при собі не мав. Тепер українцеві загрожує штраф, обмеження або позбавленням волі на строк до 5 років.

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