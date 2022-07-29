Україна виявила у порту Лівану судно з краденим українським зерном. Дипломати вже звернулися до влади Лівану через те, що у порту Триполі зафіксували сирійське судно з краденим українським зерном.

Посол України Ігор Осташ 28 липня зустрівся з президентом Лівану Мішелем Ауном. Вони зокрема обговорили питання постачання української пшениці на ліванський ринок. Про це NNS дізнався з повідомлення посольства України у Лівані.

Дипломат підкреслив, що, попри воєнні дії з боку російського агресора, наша країна продовжуватиме бути надійним партнером Лівану і забезпечуватиме його продовольчу безпеку.

Водночас посол звернув увагу президента на факт заходження 27 липня у морський порт Триполі сирійського судна, яке було завантажено у порту Феодосія ячменем, вивезеним з окупованих територій.

«Висловлено прохання вжити заходів для з’ясування обставин його перебування в ліванських територіальних водах. Також було підкреслено, що зазначений факт може заподіяти шкоду двостороннім відносинам», йдеться у заяві.

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