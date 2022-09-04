Україна отримає 5 млрд від ЄС: куди витратять кошти

Україна отримає 5 млрд від ЄС. Кошти планують витратити на забезпечення стійкості економіки, підтримку армії та опалення.

Допомогу у вигляді траншу очікують вже на цьому тижні. Про це NNS дізнався з телеграм-каналу прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Під час візиту до Німеччини він зустрівся з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром та обговорив декілька питань. Зокрема постачання зброї, фінансів, санкцій, інтеграції в ЄС та відбудови України.

“Ще одним елементом підтримки України в цій війні стала фінансова допомога міжнародних партнерів. Цього тижня ми очікуємо черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 5 млрд євро. Це допоможе забезпечити стійкість нашої економіки, підтримку армії та проходження опалювального сезону”, повідомив Денис Шмигаль.

За його словами, для перемоги та вигнання окупантів з України потрібно ще більше важкого озброєння від союзників.

“Реактивні системи залпового вогню MARS II та самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, які передала Німеччина, гарно показали себе на полі бою, і ми сподіваємося на збільшення постачання важкого озброєння. Крім того, восени очікується передача надсучасної системи ППО німецького виробництва IRIS-T. Водночас ми очікуємо, що Німеччина стане одним із лідерів у процесі розбудови протиповітряної оборони”, зазначив прем’єр-міністр.

Скільки ще HIMARS отримає Україна від союзників