У Танзанії літак впав у озеро Вікторія: скільки людей врятували

В ніч на 6 листопада у Танзанії літак впав у озеро Вікторія перед посадкою в аеропорту Букоби. На борту перебували 43 людини.

З них 39 пасажирів, два пілоти і два члени екіпажу. Щонайменше 19 осіб вдалося врятувати. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Суспільне». Рейс виконував літак ATR42-500 авіакомпанії Precision Air. Йому – 12 років.

PRECISION AIR CRASH IN LAKE VICTORIA, TANZANIA

* No fatalities reported so far

* Pilot named as Captain Buruhani Rubaga (pictured), an experienced aviator with the airline for nearly 20 years

* First officer is Peter Omondi

* The 48-seater ATR42-500 plane is 12 years old pic.twitter.com/ZWusScQMdt

