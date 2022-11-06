У Танзанії літак впав у озеро Вікторія: скільки людей врятували

В ніч на 6 листопада у Танзанії літак впав у озеро Вікторія перед посадкою в аеропорту Букоби. На борту перебували 43 людини.

З них 39 пасажирів, два пілоти і два члени екіпажу. Щонайменше 19 осіб вдалося врятувати. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Суспільне». Рейс виконував літак ATR42-500 авіакомпанії Precision Air. Йому – 12 років.

«На цей час нам вдалося врятувати 26 осіб, які були доставлені до нашої лікарні.Рятувальна операція все ще триває, і ми спілкуємося з пілотами», повідомив Альберт Чаламіла, регіональний комісар.

PRECISION AIR CRASH IN LAKE VICTORIA, TANZANIA * No fatalities reported so far * Pilot named as Captain Buruhani Rubaga (pictured), an experienced aviator with the airline for nearly 20 years * First officer is Peter Omondi * The 48-seater ATR42-500 plane is 12 years old pic.twitter.com/ZWusScQMdt — Tanzania Business Insight (@TanzaniaInsight) November 6, 2022

Користувачі соцмереж поширюють фото та відео з місця події. На них видно, що літак майже повністю занурився під воду. Над ватерлінією видніється його зелений і коричневий хвіст. На місті падіння літака, розгорнули рятувальні човни. Працівники екстрених служб продовжували рятувати пасажирів.

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Президент Танзанії Самія Сулуху Хасан закликала до спокою, оскільки рятувальна операція триває.

“Я з сумом сприйняла новину про аварію літака авіакомпанії Precision Air. Зберігаймо спокій в цей момент, коли рятувальники продовжують рятувальну місію, молячись Богу, щоб він допоміг нам”, сказала вона.

JUST IN: A plane has crashed into Lake Victoria in Bukoba in Tanzania’s Kagera region. Rescue efforts are underway. The plane belongs to Precision Air. #PrecisionAirCrash pic.twitter.com/Q5wfjbOB2T — Rachael Akidi (@rakidi) November 6, 2022

Зазначимо, що аеропорт Букоба розташований на березі озера Вікторія, найбільшого озера Африки. Precision Air є найбільшою приватною авіакомпанією Танзанії.

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