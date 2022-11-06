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У Танзанії літак впав у озеро Вікторія: скільки людей врятували

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У Танзанії літак впав у озеро Вікторія: скільки людей врятували
Літак впав у озеро Вікторія

В ніч на 6 листопада у Танзанії літак впав у озеро Вікторія перед посадкою в аеропорту Букоби. На борту перебували 43 людини.

З них 39 пасажирів, два пілоти і два члени екіпажу. Щонайменше 19 осіб вдалося врятувати. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Суспільне». Рейс виконував літак ATR42-500 авіакомпанії Precision Air. Йому – 12 років.

«На цей час нам вдалося врятувати 26 осіб, які були доставлені до нашої лікарні.Рятувальна операція все ще триває, і ми спілкуємося з пілотами», повідомив Альберт Чаламіла, регіональний комісар.

Користувачі соцмереж поширюють фото та відео з місця події. На них видно, що літак майже повністю занурився під воду. Над ватерлінією видніється його зелений і коричневий хвіст. На місті падіння літака, розгорнули рятувальні човни. Працівники екстрених служб продовжували рятувати пасажирів.

 

Що відбувається у Танзанії на місці падіння літака

Президент Танзанії Самія Сулуху Хасан закликала до спокою, оскільки рятувальна операція триває.

“Я з сумом сприйняла новину про аварію літака авіакомпанії Precision Air. Зберігаймо спокій в цей момент, коли рятувальники продовжують рятувальну місію, молячись Богу, щоб він допоміг нам”, сказала вона.

Зазначимо, що аеропорт Букоба розташований на березі озера Вікторія, найбільшого озера Африки. Precision Air є найбільшою приватною авіакомпанією Танзанії.

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